Засідання підгрупи: Яна Зінкевич очолить парламентську комісію з питань ветеранів – Герасимов

Обрана народна депутатка від «Європейської солідарності», волонтерка Яна Зінкевич очолить тимчасову спеціальну комісію з питань ветеранів – про таке попереднє рішення підготовчої підгрупи Верховної Ради повідомив обраний парламентар від «ЄС» Артур Герасимов після засідання.
«Сьогодні підготовча підгрупа попередньо проголосувала за створення тимчасової спеціальної комісії з питань ветеранів. І на її керівництво було одноголосно обрано представника «ЄС» Яну Зінкевич. Це також позитивне рішення, бо ви знаєте нашу чітку послідовну позицію, що існування окремого комітету з питань ветеранів у Верховній Раді України є необхідним, тому що це і повага до ветеранів, річ, яка дозволить опрацьовувати це питання більш детально і ефективно», – повідомив Герасимов.
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Крім того, за його словами, підготовча група проголосувала за те, щоб фракції змогли делегувати двох представників до низки комітетів.
Герасимов також висловив думку, що голосування за попередні рішення підготовчої підгрупи дозволяє побачити «прообраз нової коаліції».
«Одна справа – це політичні заяви під час ефірів, інша справа – це коли конкретними кроками підтверджуються чи не підтверджуються певні дії. Так от, сьогодні, коли монобільшістю розподілялися посади серед різних фракцій, в тому числі опозиційних, ми побачили, що деякі з них зовсім не опозиційні. Тому бачимо, що йде тісна співпраця, перерозподіл думок і всього іншого між «Слугою народу», «Голосом» та «Батьківщиною». Сьогодні ми побачили це в прийнятих попередніх рішеннях. Завтра під час роботи групи вже будемо голосувати їх повністю та офіційно», – заявив представник «ЄС».
У «Голосі» та «Батьківщини» слова Герасимова наразі не коментували.
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20 серпня представник партії «Голос» Ярослав Юрчишин повідомив, що його політична сила відмовилася від посади віце-спікера парламенту.
Переможець дострокових виборів до Верховної Ради «Слуга народу» збирається запропонувати на посади спікера та першого віцеспікера свого лідера Дмитра Разумкова та представника президента в парламенті Руслана Стефанчука.
Перше засідання парламенту дев’ятого скликання має відбутися 29 серпня.
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