Засідання підгрупи: Яна Зінкевич очолить парламентську комісію з питань ветеранів – Герасимов

Обрана народна депутатка від «Європейської солідарності», волонтерка Яна Зінкевич очолить тимчасову спеціальну комісію з питань ветеранів – про таке попереднє рішення підготовчої підгрупи Верховної Ради повідомив обраний парламентар від «ЄС» Артур Герасимов після засідання.

«Сьогодні підготовча підгрупа попередньо проголосувала за створення тимчасової спеціальної комісії з питань ветеранів. І на її керівництво було одноголосно обрано представника «ЄС» Яну Зінкевич. Це також позитивне рішення, бо ви знаєте нашу чітку послідовну позицію, що існування окремого комітету з питань ветеранів у Верховній Раді України є необхідним, тому що це і повага до ветеранів, річ, яка дозволить опрацьовувати це питання більш детально і ефективно», – повідомив Герасимов.

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Крім того, за його словами, підготовча група проголосувала за те, щоб фракції змогли делегувати двох представників до низки комітетів.​

Герасимов також висловив думку, що голосування за попередні рішення підготовчої підгрупи дозволяє побачити «прообраз нової коаліції».

«Одна справа – це політичні заяви під час ефірів, інша справа – це коли конкретними кроками підтверджуються чи не підтверджуються певні дії. Так от, сьогодні, коли монобільшістю розподілялися посади серед різних фракцій, в тому числі опозиційних, ми побачили, що деякі з них зовсім не опозиційні. Тому бачимо, що йде тісна співпраця, перерозподіл думок і всього іншого між «Слугою народу», «Голосом» та «Батьківщиною». Сьогодні ми побачили це в прийнятих попередніх рішеннях. Завтра під час роботи групи вже будемо голосувати їх повністю та офіційно», – заявив представник «ЄС».

У «Голосі» та «Батьківщини» слова Герасимова наразі не коментували.

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20 серпня представник партії «Голос» Ярослав Юрчишин повідомив, що його політична сила відмовилася від посади віце-спікера парламенту.

Переможець дострокових виборів до Верховної Ради «Слуга народу» збирається запропонувати на посади спікера та першого віцеспікера свого лідера Дмитра Разумкова та представника президента в парламенті Руслана Стефанчука.

Перше засідання парламенту дев’ятого скликання має відбутися 29 серпня.