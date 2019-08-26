«Багато спекуляцій щодо комітету у справах ветеранів» – представник президента у Верховній Раді

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук назвав «спекуляціями» критику рішення про об’єднання парламентського комітету у справах ветеранів із комітетом соціальної політики.

Таку думку він висловив, спілкуючись із журналістами біля будівлі Верховної Ради перед початком зустрічі підгрупи підготовчої депутатської групи з питань комітетів 26 серпня.

«Він (комітет у справа ветеранів) об’єднаний з комітетом соціальної політики. Комітет називається «соціальої політики та захисту прав ветеранів». Це рішення прийняте загальною групою. Знову ж таки, я хочу ще раз підкреслити, тому що дуже багато спекуляцій щодо комітету ветеранів. Ми за те, щоб комітети працювали – не просто були під когось створені, як це було в попередній нашій Раді. Якщо ви візьмете активність цього комітету, ви бачите, що цей комітет в результаті виніс всього-на-всього три законопроєкти. Чи ефективна ця робота? Безперечно ні», – заявив Стефанчук.

Він додав, що об’єднання комітетів надасть можливість особам, які представляють інтереси учасників бойових дій, «більш чітко і правильно доносити свою інформацію, свої законопроєкти до прийняття Верховної Радою».

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«Крім того, ми вважаємо, що комітети - це надзвичайно важливо, але це не є єдиною формою захисту прав ветеранів. Один із наших народних депутатів (Данило – ред.) Гетьманцев запропонував створити спеціальну комісію з прав саме ветеранів АТО і ООС. Але це вже питання компетенції Верховної Ради», – зазначив Стефанчук.

Представник президента в парламенті також повідомив, що кількість людей у парламентських комітетах становитиме від семи до 31-го, і найближчими днями підготовча група визначить імена очільників комітетів, їхніх заступників та секретарів.

15 серпня одна із новообраних депутаток від президентської партії «Слуга народу» Галина Третьякова заявила, що вважає «сумнівною справою» комітет Верховної Ради в справах ветеранів та осіб з інвалідністю, тому що для захисту інтересів ветеранів не потрібна бюрократія з комітетами чи міністерствами.

Того ж дня підготовча група підтримала рішення скоротити кількість комітетів з 27 до 22, зокрема об’єднати комітет у справа ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю із комітетом соціальної політики.

Із таким рішенням не погодилися кілька представників опозиційних партій у групі, міністр у справа ветеранів Ірина Фріз та представники ветеранської спільноти, які згодом пікетували будівлю Офісу президента.