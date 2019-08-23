Міністерство у справах ветеранів ніхто не буде ліквідовувати – Зеленський

Міністерство у справах ветеранів продовжить свою роботу, ніхто не збирається його ліквідовувати, заявив президент України Володимир Зеленський на відкритті другого міжнародного форуму ветеранів та волонтерів у Києві.

Кандидатуру міністра повинні запропонувати представники ветеранських та волонтерських організацій, зазначив він. Глава держави повідомив також про створення при Офісі президента Ради волонтерів та запровадження посади уповноваженого з питань волонтерів.

За словами президента, об’єднання комітетів Верховної Ради з соціальної політики та у справах ветеранів не означатиме, що держава менше опікуватиметься проблемами людей, що пройшли війну.

«Не буде правильних чи неправильних ветеранів, угодних чи неугодинх волонтерів», – заявив він.

Загалом у парламенті існує 27 комітетів. Партія «Слуга народу» пропонує скоротити їхню кількість до 22.

15 серпня одна із новообраних депутаток від цієї політсили Галина Третьякова заявила, що вважає «сумнівною справою» комітет Верховної Ради в справах ветеранів та осіб з інвалідністю, тому що для захисту інтересів ветеранів не потрібна бюрократія з комітетами чи міністерствами.

Другий Міжнародний ветеранський та волонтерський форум «Там, де ми, там – Україна» відбувається 23 серпня у Києві у Мистецькому арсеналі.