Хода, марші та інші святкування. Все, що варто знати про День Незалежності-2019

Цієї суботи, 24 серпня, Україна святкує День Незалежності. Цьогоріч українці спостерігатимуть «новий формат» офіційного відзначення, який запропонував президент Володимир Зеленський. Замість військового параду на головній вулиці столиці має пройти «Хода гідності». А військові, які незгодні з таким рішенням, організовують альтернативний захід – Марш захисників України. Радіо Свобода розповідає, чим цьогорічне свято у Києві відрізнятиметься від попередніх та які заходити українці зможуть побачити в інших містах України.

Що відбуватиметься в Києві?

24 серпня на Хрещатику мають відбутися одразу два заходи – офіційна «хода гідності» і ветеранський марш.

«Хода гідності». Початок офіційних заходів на майдані Незалежності заплановані на 09:30. Після хвилини мовчання пролунає сто ударів дзвонів в пам’ять про Героїв Небесної сотні.

Далі Хрещатиком покрокує «Хода гідності», в якій візьмуть участь військові, вчителі, медики, спортсмени, а також президент з родиною та інші високопосадовці. До українців звернеться Володимир Зеленський і завершиться подія концертом.

Над постановкою ходи працюють кліпмейкер Алан Бадоєв і хореограф Олена Коляденко. Режисери свідомо відмовилися від військової техніки і намагатимуться акцентувати увагу не на військових атрибутах, а на людині, розповів Алан Бадоєв в інтерв’ю «ТСН». За його словами, головними героями свята стануть талановиті українці, які творять історію країни.

Хода складе не тисячі, як раніше, а сотні учасників. Також на майдані Незалежності цього року не буде масштабних декорацій чи спецконструкцій.

«День Незалежності – це честь і пам’ять нашої країни. У цей святковий і урочистий день ми хочемо додати трохи видовищності, зрозумілої кожному українцю. Безумовно, основні державні канони будуть дотримані. Ми їх шануємо і намагаємося врахувати всі деталі», – написав Бадоєв у своєму Instagram.

Репетиції ходи відбуваються на аеродромі заводу «Антонов», там відточують рухи військові, «надзвичайники» і поліцейські. Як розповідають організатори, цього року вони йтимуть вільно, а не маршем.

Крім того, у заході візьму участь п’ять оркестрів, 18 піаністів, оперні співаки і народні артисти. Відомо, що Гімн України виконає Тіна Кароль, також співатиме ONUKA, а за музику відповідатиме саунд-продюсер Євген Філатов (The Maneken).

Серед оперних зірок, які долучаються до ходи, – Андрій Романенко, Євген Орлов, Оксана Крамарева та Анжеліна Швачка. Спеціальним гостем стане композитор Мирослав Скорик.

Марш ветеранів. Далі свій неофіційний парад проведуть ветерани і активісти. Збір учасників Маршу захисників запланований на 10:00 у парку Шевченка. Стартує «народний парад» об 11:00 від червоного корпусу Київського національного університету Тараса Шевченка.

Вони підуть вулицею Володимирською, бульваром Шевченка, а потім маршем – «коробками» – Хрещатиком до майдану Незалежності.

«Перша «коробка» – це рідні та близькі загиблих, потім – ветерани з інвалідністю, за ними будуть іти представники ветеранських організацій із різних регіонів України, а потім – військовослужбовці», – повідомляли Радіо Свобода організатори ходи. За їхніми словами, на марші очікують понад дев’ять тисяч учасників.

Завершитися марш має біля Михайлівського собору. Там відбудеться міжконфесійний молебень за загиблими.

Важливою умовою проведення «параду» для ветеранів є відсутність партійної чи іншої символіки.

Крім Києва, подібні марші також планують провести ще у п’ятьох містах – Миколаєві, Львові, Запоріжжі, Сумах та Одесі.

Радіо Свобода буде транслювати обидві події на сторінках Facebook і Youtube.

Як святкуватимуть Незалежність у містах України?

Зранку 24 серпня в усіх містах України пройде національна хвилина мовчання та прозвучать сто ударів дзвону, які символізуватимуть удари серця полеглих Героїв Небесної сотні. А далі – ярмарки, вшанування героїв, молебні і концерти за участі зірок – такі заходи заплановані майже в усіх містах України.

Одним з перших прокинеться Ужгород – академічний Закарпатський народний хор на світанку привітає країну, заспівавши о шостій ранку «Молитву за Україну». А з балкону районної адміністрації протягом дня щогодини звучатимуть фанфари – за мотивами пісні «Верховино, світку ти наш!».

Уже традиційно у більшості міст відбудуться святкові забіги у вишиванках – у Києві, Сумах, Чернігові, Миколаєві, Одесі і Херсоні. Крім того, у Херсоні на День Прапора, 23 серпня, планують встановити рекорд – скласти найдовший прапор України зі стягів, які привезли бійці і волонтери із зони бойових дій.

До «вишиванкових» марафонів доєднаються також українці за кордоном, зокрема, у Лісабоні, Дубаї, Нью-Йорку і Вашингтоні. Учасники зможуть не лише добре розім’ятися, а й долучитися до збору коштів для тих, хто цього потребує. Взяти участь запрошують людей будь-якого віку, також бігуни зможуть обрати собі потрібну дистанцію.

Ходою у вишиванках відзначать День Незалежності у Кропивницькому, Івано-Франківську і Хмельницькому. Проїдуться у народному вбранні на велосипедах – у Вінниці, Луцьку, Івано-Франківську, Нововолинську і Ковелі. А в Одесі, біля пам’ятника Дюку Рішельє, утворять живий «вишиванковий» ланцюг.

В Івано-Франківську містянам пропонують зустріти День Незалежності на оглядовому майданчику Ратуші – усю ніч вхід до будівлі для відвідувачів буде вільним. А вдень містом пройде хода в пам’ять про загиблих захисників України під Іловайськом.

Також у Франківську і Калуші 24 серпня міським транспортом можна буде скористатися безплатно, якщо пасажир вдягне національне вбрання. Такі акції у цих містах уже стали щорічними.

У художньому музеї Хмельницького влаштують вечірку-екскурсію, під час якої покажуть роботи митців незалежної України. Завершиться музейне свято енергійними «діджей-сетами».

Окремі тематичні святкові програми для українців готують військові: у Чернігові відбудеться концерт музикантів Сухопутних військ, у Рівному виступлять духові оркестри Оперативного командування «Захід». А на набережній Дніпра військові дадуть концерт «Пісні, народжені в АТО».

У Тернополі День Незалежності буде спортивним. В місті стартує чемпіонат світу з водно-моторного спорту і Кубок України з універсального бою.

Не менш активним він буде і в Черкасах, на головному стадіоні міста спробують встановити рекорд України, провівши найтриваліший танцювальний марафон.

У Краматорську, крім виставки військової техніки, пройдуть змагання з автоперегонів.

Також з нагоди Дня Незалежності військові та волонтери, щоб вшанувати полеглих воїнів, організовують всеукраїнський забіг – «Поважаю воїнів, біжу за героїв України». 25 серпня забіг стартує у шести містах України – Луцьку, Чернівцях, Запоріжжі, Коломиї, Миколаєві та Сумах.

Із нагоди свята українці відпочиватимуть три дні підряд – 24, 25 і 26 серпня.