Кліпмейкер Алан Бадоєв та хореограф Коляденко стали режисерами «Ходи гідності» до Дня Незалежності

Кліпмейкер Ален Бадоєв та хореограф Олена Коляденко стали режисерами «Ходи гідності» до Дня Незалежності України. Про це повідомив сам Бадоєв на сторінці у Facebook.

За його словами, 15 серпня на авіаційному заводі «Антонов» у Києві відбулася перша репетиція заходу.

Він анонсував, що в ході візьмуть участь ветерани збройного конфлікту на Донбасі, вчителі, спортсмени, медики, волонтери, дипломати та діти.

Новий президент Володимир Зеленський, прийшовши до влади, заявив, що парад на День Незалежності не потрібен, а кошти на нього, нібито 300 мільйонів гривень, мали б піти на премії українським військовим.

Це рішення викликало різку критику серед частини суспільства, а також серед ветеранів і волонтерів, які вирішили самотужки організувати власний військовий парад у вигляді проходження колонами, без техніки.

Критики рішення також звертали увагу, що поділ 300 мільйонів гривень серед українських військових означатиме суми виплат лише близько тисячі гривень кожному і що справжня вартість параду значно менша від названої президентом суми.

Наприкінці липня голова Офісу президента Андрій Богдан анонсував, що замість традиційного військового параду до Дня Незалежності України 24 серпня відбудеться «Хода гідності».

У результаті 24 серпня відбудеться два окремі марші – організований ветеранами та організований Офісом президента.