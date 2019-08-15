Без параду – уряд затвердив святкові заходи до 28-ї річниці Незалежності України

Уряд затвердив план заходів із підготовки та відзначення 28-ї річниці Незалежності України. Як інформує урядовий портал, заходи розробило Мінкульти на виконання указу президента.

«Відбудеться покладання квітів до пам'ятників, пам'ятних знаків та місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України, загиблих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, святкові заходи проводитимуть по всій країні з участю представників органів влади, представників іноземних держав, міжнародних організацій, духовенства, громадськості.

Повідомляється, що також 23 серпня до Дня Державного прапора відбудеться підняття прапора у Києва і в інших містах країни, а також культурна акція «День прапора» на Софійській площі у Києві.

Указом від 11 липня президент України Володимир Зеленський доручив уряду «розробити, затвердити та забезпечити виконання плану заходів із відзначення 28-ї річниці незалежності України». В Офісі президента повідомили, що військового параду 24 серпня не буде, а головним заходом натомість стануть удари дзвона на майдані Незалежності.

Цьогоріч День Незалежності припадає на суботу, тому вихідними будуть 24, 25 й 26 серпня.