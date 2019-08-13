День Незалежності: план офісу Зеленського і реакція ветеранів війни із Росією

Організаційний комітет Маршу захисників України, який пройде на День Незалежності, сподівається що їхня акція буде «найпотужнішим громадським заходом» за період із 2015 року. Для чого збираються ветерани у Київ та як оцінюють офіційні заходи, заплановані Офісом президента Володимира Зеленського?

Дев’ять тисяч учасників бойових дій та членів родин загиблих зареєструвалися для участі в альтернативному Марші захисників України на День Незалежності у Києві. Ветерани приїдуть із різних регіонів України, вони «скидаються грошима на транспорт» та самоорганізовуються, розповів Радіо Свобода один із членів оргкомітету, заступник голови Київської міської спілки ветеранів АТО Антон Кулембет.

«Є випадки, коли якось допомагає місцева влада, але це не системно. В основному, все консолідовано вирішують ветеранські та волонтерські організації. Ідея проведення Маршу об’єднала усіх, як це було раніше», – розповідає Кулембет.

За його словами, організатори «подали всі необхідні заявки» і сподіваються, що найближчими днями відбудеться зустріч із владою для узгодження координації проведення Маршу ветеранів 24 серпня 2019 року.

Ми відзначаємо позитивні зміни. Стало більше патріотизму і врахована мілітарна складова

«У нас були проблеми з комунікацією із Офісом президента, але тепер, якщо вважати, що оприлюднена програма заходів є вже остаточним планом відзначення Дня Незалежності, то ми відзначаємо позитивні зміни. Стало більше патріотизму і врахована мілітарна складова», – каже член оргкомітету.

Учасники Маршу захисників України планують зібратися о 9:00 біля Київського національного університету імені Шевченка, піти вулицею Володимирською, бульваром Шевченка, а потім пройти маршем – «коробками» – Хрещатиком до майдану Незалежності.

Перша «коробка» – це рідні та близькі загиблих, потім – ветерани з інвалідністю, за ними будуть іти представники ветеранських організацій із різних регіонів України, а потім – військовослужбовці.

Завершити Марш захисників України ветерани хочуть біля Стіни пам’яті, що біля Михайлівського собору. Там відбудеться міжконфесійний молебень за загиблими.

​Що запланували в ОП?

Як повідомили 10 серпня на сайті Офісу президента, «святкування 28-ї річниці Незалежності України пройде у новому форматі». Головний акцент вирішили зробити на дітях, «як майбутньому країни».

Урочистості до Дня Незалежності розпочнуться о 9:30 біля пам’ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної сотні. Проголосять загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими. А далі – «на знак того, що Україна та українці пам’ятають своїх героїв, пролунають сто ударів дзвона, які підхоплять інші міста держави».

«Вони символізуватимуть сто ударів серця кожного з полеглих Героїв Небесної сотні», – мовиться на сайті президента Зеленського.

Під звучання цих дзвонів на майдані Незалежності піднімуть державний прапор, а військовий хор проспіває Гімн України.

Окрім цього, у програмі заходів до Дня Незалежності Офісом президента заплановано покладання квітів; нагородження українців, святкова хода. А вже після цього – об 11:00 розпочнеться, організований ветеранами, Марш захисників України.

Військового параду цього року на День незалежності не буде. Таке рішення ухвалив Офіс президента Володимира Зеленського.

Які думки щодо параду, Маршу та офіційних заходів?

Ігор Ткаченко, капітан ЗСУ: «Моя особиста думка, що краще хай буде Марш ветеранів замість параду. А парад провести на День Перемоги над російським агресором».

Семен Кабакаєв, голова організації «Безпека та взаємодія в Україні»: «Парад – це символ Незалежності та обороноздатності. Парад – це сигнал агресору, що ми здаватись не збираємось, а будемо й надалі захищати свою домівку та свою державу. Парад – це не про свято з танцями й феєрверками, це про цінності, гідність, перемогу, волю та свободу.

На минулому параді були країни НАТО, їхні солдати крокували по Хрещатику разом з нашими, це солідарність із цивілізаційним вибором України, яку висловлювали всі наші партнери.

Володимир Зеленський припустився помилки скасувавши парад, трохи згодом усвідомивши, що це викликає негатив, ОПУ переграв, долучивши військових, але без техніки, але вже на противагу громадянське суспільство зреагувало і вирішило влаштувати свою ходу.

Ходу, якою пройдуть військові, ветерани та родини, це асиметрична відповідь суспільства президенту. І такі відповіді будуть і надалі, якщо Володимир Зеленський буде намагатись відвернутись від всього українського, від того, за що боролись та проливали кров громадяни нашої держави».

Валерій Прозапас, учасник бойових дій: «Це неприхована зневага до 5 років зусиль зі збереження держави та до жертв, які поніс український народ. «Заходи» ОП – це не більше ніж імітація. Нова влада буде намагатися дистанціюватися від цієї теми. Це очікувано, бо вона прийшла на хвилі «втоми від війни». На жаль, такі настрої у переважної більшості населення, що продемонстрували вибори. У нашій історії не вперше ігнорується кров, і схоже, наше покоління теж має пережити цю ганьбу».

Олександр Ванек, доброволець батальйону «Донбас», вижив в Іловайському котлі: «Скасування параду вважаю неприйнятним. Незалежність є доти, доки є ЗСУ. Вони символ сучасної України, становий хребет нашої держави, яка почала найкривавішу боротьбу з російським агресором у сучасній історії.

Я Порошенку не прощу замовчування Іловайська, а Зеленському – і поготів. Людина, яка не цікавилася війною в принципі, дорікала попереднику Іловайськом, а сама тепер теж мовчить… Я нічого не очікую від команди президента, який і в своїй програмі дав зрозуміти, як він ставиться до армії».

Ось що написав про свої почуття колишній боєць батальйону «Донбас» Віталій Фоменко. Він два роки був у полоні бойовиків:

​Кирило Недря, учасник оборони Донецького аеропорту: «Ну, я зовсім не проти того, щоб акцент робився на дітях. Однак. з метою показу зв’язку поколінь і виховною метою, я би обов'язково акцентував увагу і на ветеранах та захисниках України. При цьому, можливо, навіть провів би історичні паралелі.

Діти б, виглядали дуже добре разом із ветеранами. А от на рахунок Маршу ветеранів, то, я думаю, що було б цілком доречно погодити спільні дії, оскільки це не лише День Незалежності і, відповідно, пам'яті, а і роковини Іловайська».

Антон Кулембет, член оргкомітету Маршу: «Парад – це військове шоу, яке піднімає престиж армії і професії військовослужбовця. А для України – це зараз головне. Народ має шанувати і підтримувати свою армію. Оскільки парад скасували, ми вирішили провести Марш захисників України».