Володимир Путін відповідальний за збиття «Боїнга» – Кабакаєв

Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов та Леонід Харченко. Спільна слідча група у Нідерландах назвала імена чотирьох підозрюваних у збитті «Боїнга» у небі над Донбасом 17 липня 2014 року. Троє з них – росіяни. Росія, за словами слідчих, вже понад рік ігнорує їхні запити.

Як слідчі пояснюють причетність цих людей? Хто віддав наказ стріляти в «Боїнг»? І чи можуть прозвучати в суді імена вищого керівництва Росії? Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії говорили координатор громадської організації «Стоп Терор» Семен Кабакаєв, журналіст, головний редактор «Цензор.нет» Юрій Бутусов та експерт групи розслідувачів Bellingcat Ерік Толер.

– Про Ігоря Гіркіна («Стрєлкова») та Сергія Дубинського («Хмурого») відомо більше. Розкажіть про роль Олега Пулатова та Леоніда Харченка. Хто вони та яким чином слідча група підозрює їх у збитті «Боїнга»?

Семен Кабакаєв: Це величезна схема, я думав, що інформації буде набагато більше. Ці чотири прізвища, які опублікували, є або громадянами Росії, або України. На жаль, ми не почули прізвищ кадрових російських військових, які були залучені до цієї операції. На думку слідчих та експертів, які давали брифінг, ще зарано про них говорити без достатніх доказів.

Щодо цих чотирьох осіб вже є повна доказова база для того, щоб притягнути їх до відповідальності. Але у мене завжди виникало запитання до нашої держави й до європейської спільноти, а як буде класифікуватись цей злочин. Для нас найважливіше правильно кваліфікувати.

Цю справу ми подаємо від держави як терористичний акт. Я із цим повністю не згоден. Це воєнний злочин, злочин проти мирного населення. Але наразі слідство, яке ведеться спільно з Україною та Нідерландами, це позитивний кейс, як ми можемо співпрацювати разом з іншою державою.

– До брифінгу Спільної слідчої групи розслідувачі Bellingcat опублікували своє досить детальне розслідування. Я читав це розслідування і було враження, що це чимось схоже на Чорнобиль – ланцюг подій, випадковостей, халатності людей, які брали участь у цьому процесі. Адже не хотіли збивати пасажирський борт, але з самого початку все до цього йшло.

Семен Кабакаєв: Добре, що докази Bellingcat додаються до справи або їх розглядають, але це не є остання інстанція. Я б не спирався тільки на це дослідження, хоча я впевнений, що вони професійна організація.

Як тільки ми зрозуміємо, кому Гіркін звітував, ми зможемо наблизитися вже на дві голови вище, до Путіна

Я хотів би бачити повню версію розслідування. Усі регулярні підрозділи, які знаходилися на окупованій території та які підпорядковувалися Гіркіну, і підрозділи, яким підпорядковувався сам Гіркін в Росії – це один ланцюжок.

Цікаво, хто в Росії за це відповідав, кому звітував Гіркін. Адже як тільки ми зрозуміємо, кому Гіркін звітував, ми зможемо наблизитися на дві голови вище, до Путіна. Там же авторитарна система управління. Як тільки це зробили, я впевнений, Путін знав десь через півгодини про цей випадок.

– Генпрокурор України був присутній на брифінгу об’єднаної слідчої групи й сказав наступне: «Сьогодні з оприлюднених розмов між підозрюваними стає зрозуміло, що наступними підозрюваними будуть особи від солдатів, полковників, генералів до вищого політичного та військового керівництва Російської Федерації. Остання розмова між Гіркіним та Сурковим, на той момент, радника Путіна з питань Донбасу, за двома криптованими кремлівськими телефонами багато про що скаже уважним аналітикам цієї справи».

У звіті Bellingcat постійно відмічається, що «досі точно невідомо, хто віддав прямий наказ збити «Боїнг». Чому досі не оприлюднені прізвища кадрових російських офіцерів у цій справі? І хто міг віддати наказ збити «Боїнг»? Адже навіть у розслідуванні Bellingcat немає цієї інформації.

Семен Кабакаєв: Я думаю, ми будемо бачити повну справу, коли будуть зібрані усі докази. Але чому не оприлюднюють взагалі дані будь-якої справи? Коли, наприклад, наша організація збирає докази, ми перевіряємо з трьох-чотирьох джерел. Ми публікуємо базу даних. Якщо є свідки, ми беремо свідчення, їх не виказуємо, щоб не наразити на небезпеку. Свідків ніхто не любить.

– Тобто прізвища не називаються, щоб не нашкодити слідству?

Семен Кабакаєв: Це один з перших випадків. По-друге, якщо у нас є одна-дві людини або кілька своїх доказів, що ця людина могла бути залучена, але інформації не вистачає, картина не повна. Через те, що не вистачає даних або перехресних даних, той чи інший випадок можуть не публікувати. Так само це стосується людей. Якщо вони знають, що цей офіцер був залучений, знають його прізвище, його родину, де він мешкає, але їм не вистачає частини, де він служив. Вони повинні зібрати повну картину.

​– Юрію, чому з опублікованого списку підозрюваних немає жодного кадрового російського офіцера чи російського політика, вищого керівництва Російської Федерації?

Я думаю, що це нонсенс, перехід кордону зі зброєю з Ростова Гіркін міг здійснити тільки як чинний військовий

​Юрій Бутусов: Є російські військовослужбовці, ми просто не знаємо їхній статус на момент російської агресії. Але серед тих, кому пред’явили перші обвинувачення – це полковник ФСБ Росії Ігор Гіркін і полковник головного розвідувального управління Генштабу Росії Сергій Дубінський, кадрові офіцери. Які поки що, за офіційними даними, нібито не були на кадровій службі, ми не знаємо, наскільки ці дані правдиві. Але я думаю, що це нонсенс, перехід кордону зі зброєю з Ростова Гіркін міг здійснити тільки як чинний військовий. Тому це робилося під контролем російської армії. Слідство оприлюднило дані, що цей «Бук» належав російській військовій частині.

Думаю, через деякий час ми почуємо офіційне обвинувачення на адресу командира 53-ї зенітно-ракетної бригади ЗС Росії Мучкаєва. Думаю, що будуть обвинувачення по російських чинних військових, які у цей час знаходяться на службі. Але за всіма даними, Гіркін та Дубинський також знаходяться на службі.

Семен Кабакаєв: Я не погоджуся. Швидше за все Гіркін не є кадровим військовим, він миг бути під прикриттям, можливо, був оформлений десь у ФСБ як агент. Так само по інших людях, які приїздили з Росії.

Тому казати, що вони кадрові... Росія якраз не використовувала цей інструмент на таких громадянах. Вони беруть козаків, афганців, відставників. Потім якийсь умовний друг Путіна фінансує таку кампанію. А є ще сторона військового підпорядкування. У Донецьку, Луганську формувалися центри, які підпорядковувалися Південному військовому округу, а той – Генеральному штабу Росії. Тому Путін не міг про це не знати. Це дуже пряма структура і там дві-три голови від Гіркіна, які були в цьому ланцюжку, до Путіна.

– Тобто Путін міг особисто керувати цією операцією доставки «Бука» на Донбас?

Семен Кабакаєв: Я не думаю, що він керував. Це могло бути погоджено.

– Радіо Донбас.Реалії зв’язалися з Еріком Толером, експертом розслідувальної групи Bellingcat. Він прокоментував питання про те, чи вдасться встановити, хто давав наказ збити «Боїнг»:

«У голландців є свої дані, вони збирали багато джерел. Ми зібрали усі матеріали також із соціальних мереж, інтерв’ю на ютубі між російськими сепаратистами та іншими джерелами. Ми публікували результати дуже швидко, тому що ми не офіційна група. А голландці працюють повільніше, тому що це офіційне розслідування.

Ми знаємо, які російські офіцери, генерали й військовослужбовці були пов’язані з падінням «Боїнга». Наприклад, ми знаємо, що офіцер ГРУ Олег Іванніков був у Краснодоні під час падіння «Боїнга» і російський генерал Микола Ткачов був у Краснодоні у липні 2014 року. Але які солдати та військовослужбовці були з «Буком», ми не знаємо. Сподіваюсь, дізнаємося наступного року, коли голландці почнуть суд.

Ми вже знайшли майже усі матеріали з відкритих джерел. Але я так само думав два роки тому, але ми знайшли ще. Я думаю, що голландці вже знають особистості росіян, пов’язаних з «Боїнгом», наприклад, які солдати були з екіпажем «Буку».

Суд відбудеться у березні 2020 року. Семене, чому ще цілий рік до суду?

Семен Кабакаєв: Насправді, це не дуже довго. Bellingcat знадобилося три роки, щоб зібрати інформацію, але це на громадських засадах. А уявіть, скільки це – систематизувати інформацію, якщо це робота професійної групи слідчих, експертів, програмного забезпечення.

Відповідальним за злочин є Путін, тому що він верховний головнокомандувач, згідно з конституцією Російської Федерації

​– Якщо буде вирок і ми дізнаємося імена замовників, які наслідки?

Семен Кабакаєв: Відповідальним за злочин є Володимир Путін, тому що він верховний головнокомандувач, згідно з конституцією Російської Федерації. Саме через Путіна туди потрапила та зброя і військові підпорядковуються тільки йому.

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