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Объединенная следственная группа (JIT) назвала подозреваемых в сбитии Боинга МН17. Одновременно с этим расследовательское сообщество Bellingcat опубликовало свой новый доклад, где восстановлена значительно б о льшая сетка людей, связанных с атакой на гражданский самолет в июле 2014-го. Есть ли разница в материалах официальной и гражданской расследовательских групп? И главное: это все, или расследование имеет потенциал и на ближайшие годы? В беседе Радио Донбасс.Реалии с экспертом Bellingcat Ариком Толером.

– Насколько отличается расследование объединенной следственной группы от данных Bellingcat? Всё ли было учтено из данных независимых исследователей в том, что сегодня объеденнённая группа объявила всему миру?

​– У голландцев есть свои данные, они собрали их из многих источников – например, из перехватов СБУ. А мы собирали все материалы из открытых источников – социальных сетей, интервью на Youtube между сепаратистами и россиянами, других источников. Они (JIT) могут найти и анализировать информацию лучше, чем мы. Но мы опубликовали наши результаты очень быстро, потому что мы неофициальная группа. Голландцы очень медленно работают, потому что это официальное расследование. У них очень большая задача и большая ответственность.

Голландцы медленно работают, потому что у них очень большая задача и ответственность

​– Сегодня впервые назвали конкретные имена людей, причастных к сбитию самолета. В то же время, ни в данных JIT, ни в данных Bellingat нету имени заказчика. С чем это связано, и дождёмся ли мы когда нибудь этого?

Мы знаем заказчиков из России, а какие солдаты были с Буком – надеюсь, что узнаем в следующем году

– Мы знаем, какие российские офицеры, генералы, военослужащие связаны с крушением Боинга. Например, мы знаем, что офицер ГРУ Олег Иваников, который был в Краснодоне во время крушения Боинга, и также Николай Ткачев, российский генерал, который был в Краснодоне в июле 2014-го. Но мы не знаем, какие военнослужащие из 54-й бригады Российской Федерации былы в экипаже с Буком. Мы узнали сегодня, что там было 4 солдата, но мы не знаем имен, кто эти люди. Но мы знаем заказчиков из России – в ГРУ и в Минобороны РФ, а какие солдаты были с Буком – надеюсь, что узнаем в следующем году, когда голландцы начнут суд.

– Есть ли еще поле для дальнейшего расследования, или мы близки к завершеню? Насколько велик массив неизвестного сейчас, по вашему мнению?

​– По-моему, мы уже нашли почти все материалы по крушению Боинга из открытых источников. Но я так же то думал два года назад, и мы нашли ещё материалы! Голландцы, по-моему, уже знают всю информацию – у меня нету никаких точных сведений, но мне кажется, они уже знают важные личности, граждан России, которые былы связаны с крушением. Например, какие российские солдаты были с экипажем в Буке. Я не имею информации об этом, это мое личное мнения. Я надеюсь, что они опубликуют еще информацию об этих личностях. Российские солдаты, сопровождавшие Бук, – не просто волонтеры или добровольцы, а опытные российские военные.