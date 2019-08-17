У Києві відкрили виставку про добровольця з США Марка Паславського, що загинув під Іловайськом

У Києві відкрили виставку «Нью-Йорк – Іловайськ: Вибір», яка присвячена пам’яті бійця добровольчого батальйону «Донбас», українцеві зі США Маркіянові (Маркові) Паславському. Виставка розміщена у Музеї української діаспори, серед її організаторів – цей музей, а також Музей Майдану, Музей історії Києва, родина і побратими Паславського – ветерани добровольчого батальйону «Донбас».

Як передає кореспондент Радіо Свобода, експозиція виставки знайомить з основними періодами життя Паславського: він народився у США у родині вихідців з України, відвідував українську школу, був активістом «Пласту».

«Ця виставка розповідає історію життя людини, котра зробила свій усвідомлений вибір бути українцем, й заплатила за це найдорожчим – власним життям», – розповіла Радіо Свобода директорка Музею української діаспори Оксана Підсуха.

На виставці представлені родинні фотографії, особисті речі Паславського, які передали до музею його рідні. Сестра Маркіяна, Орися Паславська презентувала на відкритті виставки книгу «Заклик діяти: слова Маркіяна Паславського». За її словами, після Майдану Паславський прагнув «долучитись до реформаторів», однак на заваді стала російська агресія проти України.

У рамках виставки відбулась також прем’єра фільму «Made in Ukraine. Життя за життя» режисера Олега Ущенка.

Маркіян Паславський (позивний «Франко») народився 1959 року у США, у Нью-Йорку, працював інвестиційним банкіром. Випускник престижної американської військової академії у Вест-Пойнті, закінчив військову кар’єру у званні майора армії США.

В Україні оселився наприкінці 1990-их років, працював у банківській сфері, заснував агрофірму «Росава-К» (Київська область). Був активним учасником Революції гідності, а з початком російсько-української війни пішов боронити Україну у складі добровольчого батальйону «Донбас».

19 серпня 2014 року загинув в Іловайську, прикриваючи відхід українських військових. Похований у Києві на Аскольдовій могилі, посмертно нагороджений орденом данила галицького, орденом «Залізний пластовий хрест» та іншими відзнаками.