«Режим тиші» з 21 липня вперше передбачає заборону на будь-яке ведення вогню – Безсмертний

Домовленість про безстрокове припинення вогню на Донбасі з 21 липня вперше передбачає заборону на будь-яке ведення вогню і відповідальність сторін за його порушення, повідомив представник України в гуманітарній підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний на брифінгу.

«Було досягнуто домовленості, що з 00:01 21 числа починається безстрокова заборона на обстріли. Вперше в документі зазначено, що забороняється будь-яке ведення вогню. В заяві зазначена відповідальність осіб за відкриття вогню, а також передбачено публічну заяву сторін про припинення вогню», – сказав Безсмертний.

За його словами, сторони, по суті, «публічно беруть на себе зобов’язання не відкривати вогонь протягом неозначеного періоду».

5 червня голова української делегації на переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма запропонував прописати в домовленостях щодо тиші на Донбасі заборону на вогонь у відповідь та заборону на обстріл громадських об’єктів – шкіл, дитячих садків. Наступного дня після критики тези «не стріляти у відповідь» Кучма уточнив, що українські військові мають відкривати вогонь у відповідь, але якщо бойові дії відбуваються поза територією населених пунктів.

17 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську домовилися про безстрокове перемир’я на Донбасі з 21 липня.

Унаслідок конфлікту на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.