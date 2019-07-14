Все залежить від позиції Зеленського – Безсмертний про повернення у Мінський процес

Політик і дипломат Роман Безсмертний, який указом президента України Володимира Зеленського повернувся у політичну підгрупу Тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську, пояснив, яким бачить подальшу роботу у складі переговорників.

«Цього тижня ситуація має проясниться, адже на 17 липня планується черговий раунд переговорів. Напередодні поїздки до Мінська має відбутися зустріч з президентом Зеленським…Я проти процесу заради процесу. Все залежить від позиції президента Зеленського. Готовий продукувати певні ініціативи, які будуть стояти на сторожі державного суверенітету України», – написав Безсмертний на сторінці у Facebook.

Він зазначив, що необхідно створити структуру – «координуючий орган», яка супроводжувала б роботу мінського і нормандського процесів.

«Я був і залишаюся запеклим критиком цих форматів. Вони обидва є недосконалими, адже ні в одному, ні в другому не порушується тема Криму. Обидва є блудливо оманливими в питанні самих учасників переговорів. В нормандському форматі беруть участь чотири країни: Франція, Німеччина, Україна і РФ. А в ТКГ у Мінську три сторони ( Україна, РФ, ОБСЄ) і відповідно дві країни (Україна і Росія). При цьому РФ весь час штовхає Україну на діалог з Донбасом, заперечуючи свою участь у війні. Ми вимушені працювати в цих форматах поки не випрацюємо новий», – сказав Безсмертний.

Роман Безсмертний з 2014 року до 2016 року представляв Україну у політичній підгрупі ТКГ на переговорах у Мінську щодо Донбасу. 28 квітня 2016 року він заявив, що залишає цю роботу.

9 липня президент України Володимир Зеленський своїм указом уповноважив Романа Безсмертного представляти Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи замість Олександра Моцика.