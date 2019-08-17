Бойовики за добу 12 разів обстрілювали позиції ЗСУ – штаб

За добу 16 серпня незаконні збройні формування 12 разів порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив дев’ять обстрілів позицій Об’єднаних сил: чотири рази неподалік Лебединського – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; чотири рази поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; поблизу МАР’їнки – зі стрілецької зброї», – йдеться в зведенні.

Також в районі оперативно-тактичного угруповання «Північ» бойовики обстрілювали позиції українських військових тричі: поблизу Новолуганського, Зайцевого та Кримського.

Втрат серед військових внаслідок обстрілів не зафіксовано.

Також, за даними штабу, з початку доби 17 серпня бойовики стріляли один раз – з автоматичного гранатомета поблизу Павлополя.

Незаконні збройні угруповання, своєю чергою, також заявляють про нібито обстріли окупованих ними територій з боку ЗСУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Від 21 липня на сході України оголошений режим тиші.