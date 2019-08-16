У Дніпрі в парку та на набережній встановили «фігури, прострілені війною»

У Дніпрі 16 серпня колишній боєць-доброволець та військовий фотодокументаліст Олесь Кромпляс презентував арт-проєкт «Війна поруч», присвячений роковинам Іловайської трагедії.

12 скульптур автора розміщені просто неба, у людних місцях Дніпра – у парку Героїв та на набережній. Вони зображують силуети типових мешканців українських міст, «прострелені війною». Серед персонажів – бабуся, дівчина, фотограф, наречена, гітарист, дитина.

За словами Олеся Кромпляса, інсталяції мають нагадувати перехожим, що на сході держави, зовсім поруч, шостий рік поспіль триває війна.

Усі скульптури були вирізані за ескізами автора з листової сталі. Отвори від куль у фігурах – справжні, зроблені з легальної вогнепальної зброї, зауважив Олесь Кромпляс.

«Готуючи одну з фотовиставок, присвячену «промці», я зробив як доповнення схожі силуети. Ця виставка побувала в 12 країнах, і я побачив, що ефект від скульптур не менший, ніж від фотографій. І так виникла ідея окремого проекту. Ідея – нагадати тим, хто «стомився від війни», що війна – поруч, і що замість солдатів могли бути будь-які люди, цивільні. Зараз ці фігури світлі, але з кожним днем метал темнітиме, фігури ставатимуть виразнішими. Це – як пам’ять, як біль, який з роками не минає, а стає чіткішим», – сказав автор проєкту.

Як розповів Радо Свобода Олесь Кромпляс, 2014-2015 року він брав участь у бойових діях на Донбасі в складі одного з добровольчих підрозділів, зокрема, брав участь у визволенні Маріуполя, пізніше – працював військовим кореспондентом. Зараз веде активну виставкову роботу, зокрема, наступні його арт-проєкти мають побачити у Франції та Швейцарії.

Як поінформувала начальниця департаменту соцполітики мерії Юлія Дмитрова, проєкт у Дніпрі буде довгостроковим: кожну з фігур закріпили й наглядатимуть за збереженням.