У лікарні Мечникова в Дніпрі провели 4-тисячну операцію учаснику бойових дій на Донбасі

В обласній лікарні імені Мечникова в Дніпрі, де з початку бойових дій на Донбасі рятують поранених військових, провели 4-тисячну операцію воякові. Про це Радіо Свобода повідомив у п’ятницю головний лікар медичного закладу Сергій Риженко.

За його словами, цим прооперованим є 34-річний поранений військовослужбовець, якого напередодні з-під Селідова санавіацією доправили до Дніпра. Військовий перебував у комі.

За інформацією лікаря, пацієнт під час виконання військового обов’язку на території Луганської області отримав тяжке мінно-вибухове поранення. У ході операції медики дістали осколок з ока.

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Наразі боєць у свідомості, дихає без апарату штучної вентиляції легень.

«Всі вітальні функції відновлені, самостійно дихає, але попереду ще кілька операцій, у тому числі пластичних. Ці чотири тисячі операцій, які провели в лікарні Мечникова військовослужбовцям за останні понад 5 років – всі складні, всі на межі життя і смерті», – сказав Сергій Риженко.

15 серпня до Дніпра, до обласної лікарні імені Мечникова, санавіацією доправили тяжко пораненого бійця із зони бойових дій на Донбасі. Під час артилерійського обстрілу він отримав осколкові поранення голови, ока, живота, малого таза, вогнепальні переломи кісток тощо.