ООС: бойовики п’ять разів порушили «режим тиші» на Донбасі

Підтримувані Росією бойовики п’ять разів порушили «режим тиші» на Донбасі 16 серпня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї», – розповіли в штабі.

Операція об’єднаних сил не інформує про втрати 16 серпня.

В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» не повідомляють про бойові дії.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Від 21 липня на сході України оголошений режим тиші.