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16 Серпень 2019, Київ 13:56
Новини | Події

У зоні бойових дій на Донбасі від березня загинули 6 військових із Дніпра

Вояк 74-го розвідбатальйону Олексій Попко загинув у ніч на 15 серпня при виконанні військового обов’язку

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Загиблий у зоні бойових дій на Донбасі 15 серпня 33-річний боєць із Дніпра Олексій Попко став шостим військовим із цього міста, загиблим у зоні проведення операції Об’єднаних сил від березня. Про це Радіо Свобода 16 серпня повідомила директорка департаменту соціальної політики мерії Дніпра Юлія Дмитрова.

За її словами, вояк 74-го розвідбатальйону загинув у ніч на 15 серпня при виконанні військового обов’язку. Вдома на нього чекали батьки, дружина і маленька дочка.

Попрощаються з бійцем 17 серпня. Поховання відбудеться на цвинтарі в селищі Чаплі.

/**/ /**/ /**/ Президент України Володимир Зеленський і генерал-лейтенант Руслан Хомчак. Київ, 21 травня 2019 року
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Два дні тому в Дніпрі попрощались із загиблим бійцем полку спеціального призначення Нацгвардії «Азов» Романом Романенком. Він загинув на Світлодарський дузі 10 серпня.

За даними Книги пам’яті, станом на 18 березня 2019 року на Донбасі загинули найбільше бійців з Дніпропетровської області – 457.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі, що мало б діяти з півночі 21 липня.

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Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.

Це перемир’я, як і попередні, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушили практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

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