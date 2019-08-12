Замість радянських літаків – бразильські: чим може поповнитися бойова авіація України

Українські військові зацікавилися бразильськими літаками Embraer. Делегація на чолі з командувачем повітряними силами вже побувала за океаном – оглянули штурмовики та виробничі потужності. Що за літаки може купити Україна? Як будуть використовувати нову техніку? Чому Embraer-314 Super Tucano критикують експерти? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Наприкінці липня група військових на чолі з командувачем Повітряних сил України Сергієм Дроздовим побувала в Бразилії, про що прозвітували військові: «Проходять зустрічі з командуванням, ознайомлення з бойовими можливостями авіації цієї країни, системою підготовки пілотів, льотно-технічного складу та інші питання».

Згодом латиноамериканське видання Infodefenca.com деталізувало: українську делегацію зацікавив конкретний літак – і вже відбулася зустріч із його виробниками.

Super Tukano – бразильський двомісний легкий штурмовик. Перший політ відбувся у 1999 році. Крейсерська швидкість 520 кілометрів на годину. Максимальна висота польоту – понад десять з половиною кілометрів. Може залишатися у повітрі близько трьох з половиною годин і брати на борт більше ніж тонну різноманітного озброєння – гармати, ракети і бомби.

Бразильський літак створений як тренувальний і за своїми характеристиками схожий на Л-39 «Альбатрос» – чехословацьку розробку ще 1970-х років. В Україні польоти на ньому – обов’язкова ланка підготовки майбутніх пілотів.

«Третій і четвертий курси вже переходять на реактивний літак Л-39. Льотчики п’ятого курсу вже навчаються на тих типах авіаційної техніки, на яких будуть працювати у військах. Курсанти отримують кваліфікацію льотчика третього класу із нальотом 250 годин в середньому», – розповідає спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Година польоту на «Альбатросі» дешевша, аніж на інших реактивних бортах, тому його активно використовують для льотної практики у бойових бригадах. Два роки тому в аварії Л-39 загинули двоє льотчиків. У липні цього року впав ще один літак – пілот-курсант катапультувався.

Л-39 – це вже такий літак, який має свою історію

«Для тренування нам потрібні літаки. Тому що Л-39 – це вже такий літак, який має свою історію. І його треба заміняти. Я думаю, все ж таки це більш тренувальний літак. Його можна обвішати будь-якою зброєю», – зазначає експерт Центру дослідження армії, конверсії і роззброєння Михайло Самусь.

Бразильському літаку можуть знайти місце і в бойових підрозділах української авіації. Від початку війни, за інформацією Міноборони України, відремонтували 163 літаки. Як бойових, так і транспортних. Серед цих бортів – жодного нового, лише модернізовані.

Не завжди те, що модернізовано, працює належним чином

«Цей рівень модернізації, хоча він був розроблений і почав впроваджуватися у середині 2000-х років, якщо порівнювати з сучасними якимись зразками – це рівень 1990-х років. Не завжди те, що модернізовано, працює належним чином», – каже редактор інтернет-ресурсу Militaryaviation.in.ua Денис Томенчук.

Як кажуть експерти, польоти часто закінчуються поломками, які не афішують. Всю українську бойову авіацію в наступні десять років необхідно замінити, але перші у черзі на списання – «Грачі», Су-25. Їх в Україні дві ескадрильї. Саме ці літаки найактивніше застосовували на початку війни і п’ятеро таких підбили на Донбасі.

«Це простий літак. Він дозвуковий, із безфорсажними двигунами, без складної електроніки. Саме тому їх було легко відновлювати, утримувати, освоювати. Зворотній бік медалі у тому, що вони швидше за інші типи вичерпали свій ресурс. За тією інформацією, яка є у мене – їм лишилося, якщо лишити невелику кількість – дюжину літаків, а решту канібалізувати, три-п’ять років. Це в кращому випадку, бо вже зараз вони активно розсипаються: немає запчастин, немає донорів, з яких можна знімати запчастини. І це нагальна проблема, яку терміново вирішують пошуком якогось прямого чи не зовсім прямого аналогу», – каже представник «Українського мілітарного порталу» Юрій Збанацький.

Саме таким непрямим аналогом і може стати Super Tukano, вважає експерт. Каже, штурмовику висока швидкість непотрібна, чого не скажеш про сучасну електроніку, якої не вистачає українським бортам.

Порівнянні з нашим Су-25 – це просто небо і земля

«У плані авіоніки, в порівнянні з нашим Су-25 – це просто небо і земля. Сучасна навігація, зв’язок. Там є бортовий комплекс оборони. Він має систему попередження про опромінення радіолокаторами, систему попередження про пуск ракети, він має інфрачервоний сенсор для пошуку цілей. Він може літати вночі – там система нічного бачення», – розповідає Юрій Збанацький.

Два десятки А-29 за контрактом 2013 року за гроші США отримав Афганістан. Літаки, тренажери і інше обладнання коштували 427 мільйонів доларів. Приблизно стільки ж бортів – 24, необхідно Україні для повної заміни Су-25. У той же час використання штурмовиків на Донбасі – неоднозначне.

Я не впевнений, що це той літак, який може вести дійсно бойові дії саме з окупаційними силами на Донбасі

«Я не впевнений, що це той літак, який може вести дійсно бойові дії саме з окупаційними силами на Донбасі або з регулярними силами Збройних сил Російської Федерації на інших напрямках, оскільки і Росія, і Україна, як і інші пострадянські країни, відрізняються насиченістю протиповітряної оборони», – каже Михайло Самусь.

Чи є місце для бойових турбогвинтових літаків в українській армії? На якому етапі перемовини із виробником? У командуванні повітряних сил поки не коментують вірогідну закупівлю легких штурмовиків.

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