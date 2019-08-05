Снаряди за зразком НАТО: коли дійдуть до України?

Війна і вибухи на військових арсеналах створили дефіцит деяких боєприпасів у Збройних силах України. Наприклад, артилерійських – калібром 152 міліметри. Їхнє виробництво запустили ще рік тому, але на куплених за бюджетні гроші верстатах виробляти боєприпаси серійно так і не почали. Чому так сталося і коли в Україні з'явиться натовський калібр – розбиралися журналісти спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

На те, щоб привести в бойове положення гармату «Гіацинт-Б» – 152-міліметрове знаряддя, необхідно щонайменше 3-4 хвилини. Після введення всіх координат, розрахунків готовий відкривати вогонь.

«Це не стрілецьке озброєння, як ви розумієте. 46 кілограмів снаряд і 28 кілометрів із хвостиком. Тобто це – серйозна область ураження, ворогу наноситься серйозна шкода. І живій силі, і техніці», – пояснює характеристики гармати військовослужбовець 55-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ Роман Гільов.

Артилерійські розрахунки знарядь таких калібрів в останні роки воюють від випадку до випадку. Вони, як правило, або в зоні відведення озброєнь, або на навчаннях. На початку бойових дій такі системи екстрено повертали в стрій, адже до війни їх масово скорочували.

«Локальний конфлікт такого рівня – це війна артилерії. Особливо це чітко проявилося в трьох знакових подіях війни: Дебальцевська операція, оборона Донецького аеропорту, яка трималася виключно на артилерії, і кінець серпня 2014 року, коли було зупинено російський наступ, який йшов від кордону», – розповідає військовий експерт та історик Михайло Жирохов.

У ці періоди боїв артилерія працювала цілодобово, випускаючи сотні снарядів на годину, розповідає військовий історик. Але навіть на точкові цілі витрачають не один десяток боєприпасів.

«За один раз ми виїжджали, це була темна ніч тоді. Було чотири гармати, ціль була одна. На одну мету в нас було 92 снаряди. Якщо брати з 2016 року до сьогодні – більше від тисячі снарядів «полетіло», – каже військовослужбовець 55-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ Павло Попов.

Дефіцитні снаряди

У меншій мірі війна, більшою – вибухи на складах з боєприпасами зробили постріли для знарядь такого калібру критичним дефіцитом, зауважують експерти.

В арсеналах практично немає саме повного заряду

«Для 152 міліметрів існують снаряди двох типів: зменшеного і повного заряду. З повним зарядом будь-яка артилерійських система стріляє на максимальну дальність. І у нас всі втрати, і в арсеналах практично немає саме цього повного заряду. І вона в повній мірі не може реалізувати свої тактико-технічні характеристики. Зменшеного заряду є, їх вистачить на певний час», – зауважує військовий експерт Михайло Жирохов.

Щоб покрити дефіцит осколково-фугасних боєприпасів цього калібру, минулого літа на державному підприємстві «Артем», що входить до складу «Укроборонпрому», запустили лінію їхнього виробництва. Урочистим натисканням на кнопку символічного старту за участю експрезидента Петра Порошенка. Тоді обіцяли, що на підприємстві зможуть виробляти до 14 тисяч дефіцитних боєприпасів калібром 152 міліметри. Але насправді останні боєприпаси випустили ще в серпні минулого року і їх було всього лише 80, зауважують на «Артемі».

З нами не ведуться переговори щодо підписання контракту

Крім того, додають, за рік так і не отримали замовлення на виробництво боєприпасів.

«У листопаді випущений наказ міністром оборони на піддослідну експлуатацію. З цього моменту підприємство за власні кошти придбало матеріал, виготовило близько 600 корпусів, які 50 були направлені в Шостку на спорядження, інші знаходяться на підприємстві. У нас немає інформації, що вони відмовилися. Просто з нами не ведуться переговори щодо підписання контракту», – каже президент державної холдингової «Артем» Марина Грищенко.

Вона також додає: переговори припинилися у грудні 2018 року.

Чому устаткування простоює?

Запуск лінії – це частина держпрограми зі створення виробництва боєприпасів і спецхімії. Устаткування, яке простоює рік, закупили за бюджетні гроші. У скільки це обійшлося, в Мінекономрозвитку України «Донбас.Реалії» не відповіли, пославшись на секретність. А в Міноборони свій аргумент: знайшли дешевші боєприпаси.

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«Згідно з реєстром виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівля яких становить державну таємницю, потенційними виконавцями оборонного замовлення з поставки снарядів було два підприємства», – йдеться у відповіді на запит «Донбас.Реалії».

Це друге підприємство – «Рубін-2017». Приватне. Ним, майже в рівній мірі, володіють дві інші приватні компанії – «Українська бронетехніка» (51%) і корпорація «Таско» (49%). Обидві працюють у сфері оборони.

«Наскільки я знаю, дві партії вже поставив цих виробів, вони пройшли вдалі випробування. Вони самі роблять корпус снарядів, у них є виробнича база, партнери є. Ну а споряджають їм інші постачальники», – розповів президент корпорації «Таско» Валерій Павлюков.

На цьому відео снаряд розривається в 70 метрах над знаряддям. Його опублікувала координатор «Медійної ініціативи за права людини» Ольга Решетилова. Стверджує, що це осінь минулого року – випробування снаряду виробництва компанії «Рубін-2017», і таких випадків було 4. За словами Павлюкова, підприємство поставляє боєприпаси на 15-20% дешевше від «Артема». Точна ціна невідома, але останні стверджують: їхній «постріл» коштує 30-40 тисяч гривень за одиницю.

Що з «Богданою»?

Хоча обладнання для виробництва снарядів 152 міліметри простоює, вже внесений аванс ще за одну партію верстатів і їх вже виробляють, розповідають на підприємстві «Артем». Їх налаштують на виробництво натовського калібру – 155 міліметрів.

«Виконуються дослідно-конструкторські роботи, які фінансуються Міністерством оборони України. Контракт підписаний в грудні минулого року. Станом на червень ми закінчили розробку документації, здали її до Міністерства оборони. Документація прийнята замовником. І зараз ми перебуваємо на другому етапі, коли буде виготовлена дослідна партія і проводитися досвідчені випробування, які ми плануємо закінчити до кінця року», – продовжує президент державної холдингової «Артем» Марина Грищенко.

Якщо підприємство може виробляти 152 мм, то воно може і 155 мм. Попит на ринку на ці калібри є

Але той же «Рубін» минулого літа так само показував аналогічний боєприпас.

«Якщо підприємство може виробляти 152 міліметри, то воно може і 155 міліметрів. Попит на ринку на ці калібри є. Обов'язково потрібно проводити не тільки на внутрішній ринок, а й на зовнішній. Тільки у цьому випадку для Міністерства оборони буде вигідно, тому що буде низька ціна», – президент корпорації «Таско» Валерій Павлюков.

У минулому році на параді на честь Дня Незалежності показали українську самохідну гаубицю «Богдана» з гарматою калібром 155 міліметрів.

Адже саме у самохідної артилерії радянського зразка проблема зі зносом стовбурів, які нічим замінити. Хоча і перспективи «Богдани» поки що туманні, припускають аналітики.

«Розгортається, перш за все, виробництво стовбурів в Краматорську, але на цей момент ці стовбури не володіють необхідною кількістю настрілу. Тобто, якщо радянський стовбур, грубо кажучи, кілька десятків тисяч снарядів, то, на жаль, український – точні цифри я сказати не можу, тому що це секретна інформація, але на цей момент вона дуже і дуже слабка. І зараз про постановку на озброєння колісної гаубиці «Богдана» мова не йде», – каже Михайло Жирохов.

Перехід на натовський калібр затягується. Водночас снаряди радянського зразка, хоч і почали надходити у війська, але їхня кількість невідома. А куплене за кордоном за бюджетні гроші обладнання майже рік стоїть відключене.

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