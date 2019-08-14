Міністерство закордонних справ України у відповідь на запит Радіо Свобода повідомило, що порушило перед керівництвом місії ОБСЄ питання про «зухвалу антиукраїнську риторику» члена моніторингової місії ОБСЄ, російського громадянина Миколи Алексеєва, який висловлювався у соцмережах на підтримку російського вторгнення на Донбас. Алексеєв уже покинув Україну, мовиться у листі МЗС.

«МЗС України було порушено питання щодо зухвалої антиукраїнської риторики М. Алексєєва перед СММ ОБСЄ. Главою місії було вжито відповідних заходів, а М. Алексеєв залишив територію України», – відповіли в зовнішньополітичному відомстві.

Водночас МЗС нагадало, що члени місії ОБСЄ мають дипломатичні картки, відповідно до міжнародних угод України, тому користуються дипломатичним імунітетом.

«Відповідно до пункту 2 статті 5 Меморандуму «Привілеї та імунітети Місії та її персоналу», місія та її члени, які є посадовими особами ОБСЄ, користуються на території України таким самим статусом, правами, привілеями та імунітетами, які надаються урядом дипломатичним представництвам, дипломатичним агентам, акредитованим в Україні, відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року... Згідно з пунктом 2 статті 8 Меморандуму «Візи та дипломатичні картки і номерні знаки», Уряд України видає дипломатичні картки для всіх членів Місії, які є посадовими особами ОБСЄ. Дипломатична картка Миколі Алексеєву була видана на підставі офіційного звернення (вербальна нота Місії від 3 травня 2019 року)», – зазначили у відомстві.

9 серпня телеканал «1+1» оприлюднив матеріал про члена Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, громадянина Росії Миколу Алексеєва. Журналісти встановили, що Алексеєв висловлював у соцмережах антиукраїнські, агресивні погляди, закликав до насильства, підтримував сторону російських гібридних сил на Донбасі.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що «вжила заходів» щодо цього члена місії, однак, не уточнила – яких.