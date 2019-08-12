Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
12 Серпень 2019, Київ 21:08
Новини | Політика

ОБСЄ заявляє про вжиті заходи щодо члена місії, який бажав смерті «укропам»

Журналісти встановили, що член місії, росіянин Микола Алексеєв у соцмережах висловлював антиукраїнські, агресивні погляди

Дивитись коментарі

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що «вжила заходів» щодо члена місії, громадянина Росії Миколи Алексеєва, який агресивно висловлювався на адресу України у соціальних мережах. Про це у відповідь на запит Радіо Свобода повідомила преc-служба СММ ОБСЄ.

«Стосовно заяв щодо одного зі спостерігачів СММ ОБСЄ повідомляємо, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ вжила відповідних заходів», – йдеться у відповіді.

Жодних інших подробиць представництво ОБСЄ не вказало.

Радіо Свобода запитувало, якими будуть подальші дії СММ ОБСЄ щодо цього члена місії та чи порушують його дії правила організації.

/**/ /**/ /**/ БМ-21 «Град»
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Знахідка ОБСЄ: позиції бойовиків можна розгледіти на онлайн-картах

9 серпня телеканал «1+1» оприлюднив матеріал про члена Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, громадянина Росії Миколу Алексеєва. Журналісти встановили, що Алексеєв висловлював у соцмережах антиукраїнські, агресивні погляди, закликав до насильства, підтримував сторону російських гібридних сил на Донбасі.

Радіо Свобода також очікує на відповідь СБУ та МЗС щодо члена місії ОБСЄ Алексеєва.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG