ОБСЄ заявляє про вжиті заходи щодо члена місії, який бажав смерті «укропам»

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що «вжила заходів» щодо члена місії, громадянина Росії Миколи Алексеєва, який агресивно висловлювався на адресу України у соціальних мережах. Про це у відповідь на запит Радіо Свобода повідомила преc-служба СММ ОБСЄ.

«Стосовно заяв щодо одного зі спостерігачів СММ ОБСЄ повідомляємо, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ вжила відповідних заходів», – йдеться у відповіді.

Жодних інших подробиць представництво ОБСЄ не вказало.

Радіо Свобода запитувало, якими будуть подальші дії СММ ОБСЄ щодо цього члена місії та чи порушують його дії правила організації.

9 серпня телеканал «1+1» оприлюднив матеріал про члена Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, громадянина Росії Миколу Алексеєва. Журналісти встановили, що Алексеєв висловлював у соцмережах антиукраїнські, агресивні погляди, закликав до насильства, підтримував сторону російських гібридних сил на Донбасі.

Радіо Свобода також очікує на відповідь СБУ та МЗС щодо члена місії ОБСЄ Алексеєва.