Бойовики на Донбасі здійснили 12 обстрілів 15 серпня, втрат немає – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 15 серпня не було втрат серед українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню з використанням гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Від початку поточної доби противник загалом дотримується режиму припинення вогню», – ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 15 серпня.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.