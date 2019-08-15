До Дніпра з-під Селідова доправили тяжко пораненого бійця

До Дніпра в обласну лікарню імені Мечникова 15 серпня санавіацією доправили тяжко пораненого бійця із зони бойових дій на Донбасі. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердив заступник головного лікаря закладу Юрій Скребець.

За його даними, військовослужбовець був доправлений з-під Селідова.

Цієї ночі під час артилерійського обстрілу він зазнав осколкових поранень голови, ока, живота, малого тазу, вогнепальних переломів кісток. Уранці військові реаніматологи передали його медикам лікарні імені Мечникова.

Як зазначив Юрій Скребець, стан 34-річного військового оцінюють як тяжкий. Наразі він перебуває в медикаментозній комі, на апараті штучної вентиляції легенів.

Від початку бойових дій на Донбасі Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені Мечникова прийняла на лікування понад 12 тисяч бійців.

14 серпня в Дніпрі попрощались із загиблим бійцем полку спеціального призначення Нацгвардії «Азов» Романом Романенком. Він загинув, підірвавшись на фугасі, на Світлодарський дузі 10 серпня.