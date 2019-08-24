День Незалежності у Запоріжжі: святкову ходу очолили ветерани і рідні загиблих на Донбасі

У Запоріжжі День Незалежності відзначили традиційною ходою центром міста, передає кореспондент Радіо Свобода. До акції долучилося близько двох тисяч городян.

Напередодні ходи організатори закликали учасників заходу вдягати вишиванку та брати з собою національні прапори.

Під час акції городяни пройшлися центральним проспектом Запоріжжя від бульвару Шевченка до майдану Героїв революції. Ходу очолили батьки загиблих українських військових, які несли їхні фотографії, та ветерани війни на Донбасі.

«У Запоріжжі хода з’явилася у 91-му році, тобто фактично кожен рік незалежності ми вшановуємо її ходою центральною улицею міста. Історія буремна, бо в одні роки нам її забороняли, як наприклад, у 2012-2013 роках, а інші роки – навпаки влада міська і обласна долучались до ходи. Цього року, з одного боку, нема представників влади, а з іншого боку, суд нам не заборонив. У різні роки брала участь різна кількість людей. Пам’ятаю, роки, коли було 100-200 людей, а в 14-му це були тисячі людей. Від ситуації в державі, рівня патріотизму, розуміння тих загроз, які є , насправді залежить кількість присутніх», – розповів один з організаторів ходи Ігор Артюшенко.

По завершенню ходи на майдані Героїв революції учасники акції разом заспівали гімн України та вшанували хвилиною мовчання загиблих на Донбасі українських бійців, після чого відбувся молебень за Україну.

Сьогодні, 24 серпня, Україна святкує 28-й День Незалежності. У столиці Києві відбувається як офіційне святкування, «Хода гідності» за участі президента України, так і неофіційний Марш ветеранів. Традиційного параду військової техніки в Києві цього року не проводять.

Напередодні в Україні відбулися урочистості з нагоди Дні державного прапора. Підняття державного прапора відбулося на Софійській площі в Києві.