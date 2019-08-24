Ужгород о шостій ранку привітав країну з Днем незалежності – фото

Найпершим Україну з Днем незалежності привітав Ужгород. Рівно о 6 ранку Закарпатський народний хор виконав «Молитву за Україну» разом із сотнею жителів міста, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Така акція проходить тут уже вшосте.

Щоразу хористи під керівництвом художнього керівника Наталії Петій-Потапчук обирають іншу локацію для виступу. Цього року дійство відбувалося в історичному центрі міста – на площі Бачинського біля Ужгородського греко-католицького кафедрального собору.

Після молитви прозвучали також українські народні пісні, духовні твори. Представники різних релігійних конфесій виконали екуменічну молитву за мир в Україні.

Як розповіла Наталія Петій-Потапчук, мета святкової події – надихнути закарпатців та підтримати їхню віру у щасливе майбутнє України.

«Акція унікальна, ніде у світі таке не відбувається. Ми б хотіли, щоб до нас приєдналися інші міста, діаспора. Це дає наснагу нам, артистам, і натхнення всім громадянам вірити у майбутнє нашої країни», – розповіла вона Радіо Свобода.

Вперше в урочистостях взяли участь іноземні гості. Під спів закарпатських хористів народні танці виконали самодіяльні колективи «Valgundietis» та «Saulgriezhi» з Латвії.

Сьогодні, 24 серпня, Україна святкує 28-й День Незалежності. У столиці Києві відбувається як офіційне святкування, «Хода гідності» за участі президента України, так і неофіційний Марш ветеранів. Традиційного параду військової техніки в Києві цього року не проводять.

Напередодні в Україні відбулися урочистості з нагоди Дні державного прапора. Підняття державного прапора відбулося на Софійській площі в Києві.