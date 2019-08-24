Зеленський: в Україні 29 серпня відзначатимуть День пам’яті захисників

В Україні 29 серпня відзначатимуть День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність держави. Про це на офіційному святкуванні Дня Незалежності в Києві 24 серпня заявив президент України Володимир Зеленський.

«Тут присутні родини загиблих військовослужбовців та учасників добровольчих формувань. З метою гідного вшанування їхньої пам'яті мною підписано указ про встановлення Дня пам’яті захисників Україні, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України», – заявив Зеленський.

У своєму виступі на урочистостях президент в алегоричній формі описав анексію Криму та окупацію частини Донбасу, не назвавши при цьому Росію.

«Уявіть, що, наприклад, сусід відібрав у вас двох дітей. Першу дитину – просто викрав. Їй видали нове свідоцтво про народження. А потім кажуть: та ми не забирали вашу дитину. Вона сама захотіла жити з нами. Ну і що, що під дулом автоматів?.. А другу вашу дитину закрили в дитячій кімнаті. І поставили озброєну охорону. Вам кажуть – яка охорона? Там нікого немає. І ви чуєте, як ось тут поруч, за стіною, ваша дитина плаче, але не можете туди зайти», – сказав Зеленський.

Сьогодні Україна відзначає 28-у річницю Незалежності. Замість військового параду, на головній вулиці столиці відбулася офіційна «Хода гідності». А військові, які незгодні з таким рішенням, організовують альтернативний захід – Марш захисників України.