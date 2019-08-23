Зеленський взяв участь у церемонії підняття Державного прапора України

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії підняття Державного прапора на Софійській площі в Києві.



Як повідомила прес-служба президента, в урочистій церемонії також взяли участь Герой України, заступник командира механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Північ» Сухопутних військ Збройних сил України майор Володимир Гринюк, заступник командира Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів Національної гвардії Україна полковник Сергій Рекун та Анастасія Камінська, курсантка 3-го курсу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, дочка військового льотчика, підполковника Сергія Камінського, який загинув у червні 2014 року поблизу Слов'янська.

У переддень свята Зеленський закликав українців з нагоди Дня державного прапора провести флешмоб, вивісити «український прапор із вікон, щоб кожна вулиця, кожна площа, кожне місто, взагалі вся країна стала жовто-блакитною».

Згідно з Конституцією, державний прапор України є стягом «iз двох рiвновеликих горизонтальних смуг синього i жовтого кольорiв».

В Україні 23 серпня відзначають День державного прапора. Це свято встановив своїм указом у 2004 році президент Леонід Кучма, його наступник на посаді Віктор Ющенко в 2009 році заснував церемонію підняття прапора України 23 серпня.