В Україні відзначають День державного прапора

В Україні 23 серпня відзначають День державного прапора. Це свято встановив своїм указом у 2004 році президент Леонід Кучма, його наступник на посаді Віктор Ющенко в 2009 році заснував церемонію підняття прапора України 23 серпня.

За офіційною версією, 23 серпня 1991 року група народних депутатів внесла синьо-жовтий прапор у сесійний зал Верховної Ради. Освячення прапора провів священик УАПЦ Петро Бойко. Якраз до цієї події і прив’язаний указ президента України Леоніда Кучми «Про День Державного Прапора України» № 987/2004. Наступного дня, 24 серпня 1991 року, Україна проголосила незалежність.

23 серпня о 9:00 на Софійській площі в Києві президент України Володимир Зеленський візьме участь у церемонії урочистого підняття Державного прапора України.

У переддень свята Зеленський закликав українців 23 серпня в День державного прапора провести флешмоб: вивісити синьо-жовтий український прапор.

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Він додав, що зараз є території в Українській державі, на яких українці змушені ховати український прапор. «Є місця, де за український стяг можуть забрати у в’язницю, і думаю, ці люди багато б віддали за можливість спокійно пройти зі своїм прапором. Тому давайте завтра не полінуємось і вдягнемо наші вулиці у жовто-сині кольори», – закликав Зеленський.

Згідно з Конституцією, державний прапор України є стягом «iз двох рiвновеликих горизонтальних смуг синього i жовтого кольорiв».