Зеленський пропонує флешмоб до Дня прапора: «розфарбуємо планету в жовто-синій колір»

Президент України Володимир Зеленський закликав українців 23 серпня в День державного прапора провести флешмоб: вивісити синьо-жовтий український прапор.

«У мене є пропозиція до кожного українця з кожного куточка нашої неньки і до всіх українців світу – зробимо флешмоб. Давайте завтра розфарбуємо в жовто-сині кольори нашу планету, давайте вивішувати український прапор із вікон, щоб кожна вулиця, кожна площа, кожне місто, і взагалі ціла країна стала жовто-синьою», – сказав Зеленський у відеозверненні у фейсбуці.

Читайте також: «Прапор України – прапор миру»: всесвітня акція до Дня державного прапора України

Він додав, що зараз є території в Українській державі, на яких українці змушені ховати український прапор. «Є місця, де за український стяг можуть забрати у в’язницю, і думаю, ці люди багато б віддали за можливість спокійно пройти зі своїм прапором. Тому давайте завтра не полінуємось і вдягнемо наші вулиці у жовто-сині кольори», – закликав Зеленський.

День державного прапора України – державне свято, яке відзначається щорічно 23 серпня.