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22 Серпень 2019, Київ 13:12
Новини | Суспільство

«Прапор України – прапор миру»: всесвітня акція до Дня державного прапора України

День державного прапора відзначають 23 серпня

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Напередодні Дня Державного прапора України активісти українських організація з більш як 20 країн світу провели флешмоб «Прапор України – прапор миру, честі, єдності та гідності!». Акція ініційована українськими організаціями Азербайджану, її підхопили в інших державах.

За підсумками флешмобу українці світу запустили через соціальні мережі відеоролик «#ДеньПрапораУкраїни #MyFlagMyPride».

«Ми, активісти, представники міжнародних акцій на підтримку України – «Об’єднані Прапором», «#LiberateCrimea» та «Всесвітнього Руху Патріотів України» підтримуємо ініційований українською громадою імені Івана Франка міста Сумгаїт (Азербайджан) флешмоб «Прапор України - прапор миру, честі, єдності та гідності!» і надсилаємо свої вітання з нагоди Дня Прапора і Дня Незалежності нашій Україні та всім українцям світу», – ідеться у заяві організаторів акції.

Раніше цього року з ініціативи закордонних української та кримськотатарської діаспори відбулась міжнародна акція на підтримку кримськотатарського народу, яка у день кримськотатарського прапору 26 червня фінішувала у Києві ходою українських та кримськотатарських активістів по Хрещатику та мітингом на Майдані Незалежності.

День державного прапора України відзначають 23 серпня.

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