День кримськотатарського прапора: «Маємо утримувати Крим у порядку денному» – Чубаров

28 країн світу на чотирьох континентах за 9 місяців – таку мандрівку здійснив великий (розміром 3 на 4 з половиною метри) кримськотатарський прапор. Прапор зустрічали і підписували представники кримськотатарської та української діаспор, політики і громадські активісти у сотнях міст. А 26 червня цей прапор привітали в Києві, таким чином висловивши підтримку кримським татарам, які за умов окупації Криму продовжують боротьбу за свої права і за Україну.

Десятки тисяч людей різних національностей по цілому світу об'єдналися, щоб продемонструвати солідарність із кримськотатарським народом. Метою акції «Об’єднані прапором – #LIBERATECRIMEA» її організатори назвали необхідність розповісти або ж нагадати міжнародній спільноті про кримськотатарський народ, виклики, з якими він зіткнувся у зв’язку з окупацією Криму Росією, про порушення прав людини на окупованому півострові в цілому.

Чи вдалось досягти цієї мети? На це запитання кореспондентові Радіо Свобода відповіли закордонні українці, які зустрічали прапор у країнах свого нинішнього проживання.

За словами координатора акції, українця з Ірландії Миколи Круцика, її учасникам вдалось привернути увагу політиків та інтелектуалів у різних країнах до тих проблем, з якими стикаються кримські татари та українські активісти в окупованому Росією Криму. У багатьох країнах акцію підтримали українські дипломати, наголошує Круцик.

Ми – українці, кримські татари, люди інших національностей – об’єднались, щоб здолати загрози і виклики, що постали перед Україною

«Ми хочемо показати світовій спільноті, що ми – українці, кримські татари, люди інших національностей – об’єдналися, щоб здолати загрози і виклики, що постали перед Україною. Наразі маю на увазі російську агресію проти України, анексію росіянами Криму. Коли прапор кримськотатарського народу мандрував світом, ми всюди, де він зупинявся, розповідали про порушення прав людини у Криму і про те, як працює російська репресивна машина в окупованому Криму. Ми успішно виконали наше завдання», – каже Круцик.

Прапор побував у Євразії, Північній Америці, Африці, Австралії. Прапор відвідав політичні столиці світу, де розташовані офіси міжнародних організацій – Нью-Йорк, Брюссель, Відень, Берлін, зазначив Круцик.

​Акції діаспори потрібні для просування «інтересів України» у світових столицях

Ілона Дорфлер, яка представляє українську діаспору у США, розповіла Радіо Свобода про те, наскільки важливими є акції, подібні до нинішньої, для просування «інтересів України» у «високих кабінетах» світових столиць.

«Минулого року, коли ми у Вашингтоні приймали і підписували прапор України, і цьогоріч на акції «LIBERATECRIMEA» прапори підписували не лише українці й кримські татари «із Вашингтонщини»: прапори підписували представники різних організацій. Тож ми нагадали, що кримські татари – це частина народу України, що Крим – це Україна, історично і культурно», – наголосила Дорфлер.

Ми вважаємо, що досягли мети – ОБСЄ оприлюднила новину про цю акцію на офіційному сайті

Координатор міжнародного напряму діяльності Українсько-австрійського культурно-освітнього центру Іоанна Бейтан повідомила про візит кримськотатарського прапора до Відня під час засідання Постійної ради ОБСЄ: «Там виступав постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук, який розповів про нашу акцію, про утиски кримських татар окупаційною російською владою Криму. Ми вважаємо, що досягли мети – ОБСЄ оприлюднила новину про цю акцію на офіційному сайті», – розповіла журналістам Бейтан.

​Кримським татарам важливо бачити, що «десятки тисяч людей солідарні з ними» – Барлієв

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров наголосив на важливості єднання активістів, політиків, інтелектуалів, щоб «утримували питання Криму на порядку денному».

«Такі акції засвідчують для політиків інших країн, готових повернути Росію до міжнародних організацій, що частина їхніх громадян не погодиться з поступками на користь Росії», – наголосив Чубаров.

Акція «Об’єднані прапором – #LIBERATECRIMEA» була вкрай важлива для кримських татар, для усіх тих, хто живе в анексованому Криму «з Україною у серці», зазначив голова правління Кримськотатарського ресурсного центру, координатор акції в Україні Ескендер Барлієв. У розмові з Радіо Свобода він наголосив: ця акція важлива «для наших співвітчизників у Криму – щоб вони бачили, що вони не сам на сам із окупантом, що десятки тисяч людей солідарні з кримськотатарським народом та Україною і готові відстоювати їхні права».

ДОВІДКА:

Акцію «Об'єднані прапором – #LIBERATECRIMEA» розпочали у жовтні 2018 року активісти міжнародного громадського руху за деокупацію Криму і солідарність з кримськотатарським народом #LIBERATECRIMEA. У рамках цієї акції національний прапор кримськотатарського народу протягом 9 місяців подорожував по всьому світу і повернувся в Україну. Прапор побував у 28 країнах світу – Австралії, США, Канаді, Малайзії, Ірландії, Великій Британії, Португалії, Іспанії, Франції, Люксембурзі, Бельгії, Німеччині, Чехії, Словаччині, Польщі, Швеції, Швейцарії, Фінляндії, Естонії, Латвії, Литві, Австрії, Болгарії, Італії, Тунісі, Єгипті, Ізраїлі та Туреччині.

У містах, де прапор зупинявся, учасники акції проводили флешмоби для висловлення своєї солідарності з кримчанами, інформування міжнародної громадськості про порушення прав людини на півострові. Під час акцій також лунали вимоги до Росії деокупувати Крим і звільнити полонених українських моряків.

День кримськотатарського прапора в Україні відзначають із 2010 року.