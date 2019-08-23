Хто ще – окрім України – має синьо-жовті прапори і що вони означають

В Україні 23 серпня відзначають День Державного Прапора. Синьо-жовтий прапор супроводжував українців протягом довгої історії і став державним прапором після здобуття Незалежності. Також синьо-жовті кольори має і кримськотатарський прапор –​ жовта тамга на синьому тлі. А хто ще уподобав собі синьо-жовту сполуку як національного чи регіонального стяга? Радіо Свобода здійснила подорож багатьма континентами у намаганні знайти братів українцям за синьо-жовтим кольорами.

ШВЕЦІЯ: Культова Sveriges flagga

Скандинавська країна «Абби», «Вольво», ІКЕА та ультра-популярної музичної стрімінгової платформи Spotify має дуже давні зв’язки з Україною – ще з часів Богдана Хмельницького та Івана Мазепи.

Коли українці говорять про синьо-жовтні прапори інших, то першою країною називають саме Швецію.

На шведському прапорі – скандинавський хрест, типовий для прапорів Данії, Норвегії, Фінляндії, Ісландії. Саме найдавніший прапор світу – данський – своєю формою у вигляді хреста надихнув прапори інших скандинавських країн, включно зі Швецією, в якої жовтий хрест на синьому тлі.

Кольори прапору походять від гербу Швеції – Тре Крунур, Три Корони.

Синій колір символізує справедливість, вірність та правду. Жовтий – щедрість. Хрест на шведському стязі також символізує християнський спадок шведської нації. Синьо-жовте поєднання кольорів притаманне шведам із 1275 року, з часів короля Магнуса Третього.

Деякі шведи переконані, що як і на українському прапорі – синій колір символізує небо, а жовтий – пшеницю – на додаток до головної версії.

Шведський прапор – або як його називають Sveriges flagga – є, можливо, єдиним з синьо-жовтих прапорів, який має глобальну пізнаваність і став культовим серед нешведської молоді у світі, з’являючись на футболках, куртках, сумках тощо.

КАЗАХСТАН: Орел-захисник і ріг барана

Казахстан затвердив прапор вже після здобуття незалежності після розпаду СРСР.

Нинішній блакитно-жовтий прапор було затверджено 4 червня 1992 року на зміну прапору Казахської РСР. Автором ескізу прапора є Шакен Ніязбеков.

На блакитному тлі – золоте сонце із 32 промінцями. Сонце так намальоване, ніби нагадує пшеничне зернятко, передаючи також просторі степи Казахстану з зерновими культурами.

Під сонцем бачимо золотого орла в польоті і він ніби захищає це сонце. Зліва на прапорі – злотий казахський орнамент. Цей візерунок називається казахською «кошкар-муіз» або ж «ріг барана».

Сонце символізує джерело життя та енергії, а також заможність, промені – також символізують зернятко як символ достатку. А орлів різні кочові казахські племена малювали на своїх знаменах протягом багатьох століть. На державному прапорі Казахстану орел також є ознакою влади держави.

Синій колір є також символом ісламу в тюркомовних народів, одним з яких є казахи.

БАРБАДОС: Ще й тризуб!

Барбадос – острівна країна в Карибському морі, дуже популярний курорт для туристів.

Національний прапор – дві сині вертикальні смуги і жовто-гаряча смуга посередині з чорним тризубом. Він був затверджений в день здобуття незалежності – 30 листопада 1966 року, коли його підняв лейтенант Гартлі Доттін із Барбадоського полку.

Одна синя смуга на прапорі символізує море, інша синя – небо, третя жовта – пісок.

Чорний тризуб дехто вважає тризубом Нептуна (Посейдона), але це одна з версій.

За іншою версією, цей тризуб називають «зламаним» – і справді держак знизу ніби зламаний. Цей тризуб означає розрив із колоніальним минулим Барбадоса.

Три зубця тризуба символізуюсь також народовладдя, урядування для людей і врядування від імені людей. Така от триєдність барбадоського тризуба та прапорі тієї країни.

Ескіз прапору розробив Ґрантлі Прескод, він виграв відкритий конкурс, організований урядом Барбадосу. Усього було тисячу претендентів зі своїми малюнками.

БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА: Трикутник з етнічним підтекстом

Боснія і Герцеговина стала незалежною після розпаду Югославії і її знають по Балканським війнам 1990-х.

Історично Боснія кілька століть тому мала зелений прапор з білим півмісяцем і зіркою (чимось подібний на нинішній прапор Пакистану), а в часи Австро-Угорщини мала червоно-жовтий прапор із двох смуг.

На нинішньому прапорі жовтий трикутник означає три головні етнічні групи країни – босняків (боснійців-мусульман), хорватів та сербів. Також трикутник передає форму території Боснії і Герцеговини, яка саме і є трикутною.

Зірки (їх сім) символізують Європу – причому вони нескінченні, адже верхня і нижня зірки розрізані і передають продовження цього зіркового ряду.

Кольори прапору асоціюються з миром і нейтральністю – білий, синій і жовтий, як пояснюють боснійці. Ці кольори також так чи інакше але спливали в боснійській історії. Синє тло було взято з прапора ЄС, який відігравав значну роль в припиненні війни в Боснії в 90-х роках минулого столітті.

КОСОВО: Сильна любов до старих прапорів

Прапор Косова, як і прапор Боснії і Герцеговини, має білі зірки, але переважно є синім (тло), і жовтим. У випадку Косова це передає форму території краю, який має часткове міжнародне визнання (Україна не визнала незалежності Косова).

Прапор було затверджено одразу після одностороннього проголошення незалежності від Сербії 17 лютого 2008 року.

Це стало результатом міжнародного конкурсу на кращий прапор, організований ООН. Була аж тисяча учасників і перемогу здобув художник Мугамер Ібрагімі.

Шість білих зірок символізують шість етнічних груп, які населяють Косово, контури території Косова позначені золотим та синьому тлі.

До проголошення незалежності Косово користувалось прапором ООН. Любов до старих прапорів збереглася: нині косовари на політичних акціях чи спортивних подіях частіше користуються прапором Албанії (чорний орел на червоному тлі), а косовські серби на півночі краю користуються сербським триколором.

ПАЛАУ: Не сонце, а місяць!

Острівна держава в Океанії затвердила свій прапор – жовте коло на блакитному тлі – 1 січня 1981 року, коли острів вийшов зі складу адміністрованої ООН Трастової території. Повністю незалежною державою Палау стало в 1994 році.

Цікаво, що конкурс на прапор провели ще до здобуття незалежності – і понад тисячу ескізів брали у ньому участь (у 1979 році). Прапор-переможець намалював Блау Скебонг, він і був затверджений урядом.

Як і у випадку з прапорами інших острівних країн тихоокеанського регіону, синій колір означає океан, а жовте коло – розташування Палау в ньому як острова з жовтим піском. Це за однією з версій.

За іншою версією, золоте коло символізує місяць, який має особливе значення в культурі народу Палау. Повний місяць є найкращим часом для риболовлі, землеробства тощо. Як кажуть місцеві «палаучани», повний місяць дає відчуття «теплоти, спокою, миру, кохання та внутрішньої єдності». За цією версією, синє тло не є символом океану, а радше символізує свободу і самостійність острівної країни.

Прапор, який було вперше піднято в столиці – місті Корор – розміщено в Музеї Палау як історичну реліквію.

ПАНАМА. Провінція ЕРРЕРА: Копія українського

Еррера – одна з десяти провінцій Панами, що розташована у Центральній Америці, і вона має прапор ідентичний з українським прапором – синя смуга нагорі і жовтня внизу.

Провінція була утворена в 1854 році і проіснувала недовго – до 1860 року. Пізніше, у 1915 році, провінцію відтворили знову указом президента Панами Белсаріо Порраса.

Назва провінції походить від імені генерала Томаса Еррери і в 1915 році її виокремили з провінції Лос Сантош.

Кольори свого прапору провінція Еррера взяла від кольорів своєї столиці – міста Чітре і однойменного району Чітре на узбережжі.

Cтолиця провінції Еррера – місто Чітре, отже, теж має синьо-жовтий прапор. В Чітре – понад 100 тисяч мешканців і воно відоме своїм карнавалом – одним із найбільших в Центральній Америці.

Цей прапор – з п’ятьма синіми і жовтими зірками на протилежній за кольором смузі – був затверджений у січні 2000 року.

П’ять синьо-жовтих зірок означають п’ять повітів в районі (повіті) Чітре.

ПОЛЬЩА. СІЛЕЗЬКЕ та ОПОЛЬСЬКЕ воєводства: Спадок історичної Сілезії

У Польщі всього 16 воєводства і два з них – Сілезьке та Опольське – мають прапори синьо-жовтих кольорів.

Прапор Сілезького воєводства є синім із жовтою горизонтальною смугою посередині. Саме воєводство розташоване на півдні Польщі на кордоні з Чехією в індустріальній історичній землі Верхня Сілезія. Столицею Сілезького воєводства є місто Катовіце.

І хоча воєводство називається «Сілезьке», історична велика Сілезія лежить за його межами. Воєводство створено 1 січня 1999 року в результаті польської реформи місцевого управління кінця 90-х.

Це найбільш густонаселене воєводство Польщі з п’ятьма мільйонами мешканців. Це одна з найбільш урбанізованих територій Європи, яка виробляє 13 відсотків ВВП Польщі, і це воєводство є одним із найзаможніших в тій країні.

Колір прапора походить від кольорів сілезького герба – з жовтим орлом на синьому тлі або чорним орлом на жовтому щиті.

Опольське воєводство теж на півдні Польщі і є навпаки одним з найменших за територією у Польщі і найменш населених. Назва походить від адміністративного центру – міста Ополє. Історично це території Верхньої Сілезії, тут проживає значна німецька меншина.

Опольське воєводство було утворене в 1997 році і багато в чому економічний розвиток воєводства залежить від зв’язків із сусідньою Чехією.

Як і у випадку з Сілезьким воєводством, прапор Опольського воєводства теж походить від давніх кольорів гербу історичної Сілезії.

ЯПОНІЯ. Префектура ТОКУШІМА: Птах і сині барвники

Одна із 47 префектур Японії – Токушіма – має прапор з синього і жовтого кольорів. Вона розташована на острові Шікоку і столицею префектури є однойменне місто Токушіма. В префектурі живе 750 тисяч людей і вона є однією з найменших в Японії.

Прапор був затверджений 18 березня 1966 року.

Жовтий колір символізує ієрогліф Току префектури Токушіма і розміщується на синьому полотнищі. Символ стилізований у вигляді птаха, що летить, і передає гармонію, прогрес і співпрацю між людьми. Синій колір індиго символізує сині барвники, виробництвом яких традиційно славиться префектура Токушіма.

НОВА ЗЕЛАНДІЯ. Регіон ОТАГО: Гори з зірками і «золота лихоманка»

Отага є південно-східним регіоном на Південному острові Нової Зеландії, яка складається з двох великих островів – Північного і Південного. Південніше Отаго – лише Антарктида.

В Отаго багато гір зі сніжними вершинами, гірських озер, льодовиків, а також є пляжі і навіть живуть власні пінгвіни! Адміністративним центром регіону є місто Данедін, а всього в Отаго живе 230 тисяч мешканців.

Корінні мешканці – представники народності маорі. Перші європейські поселенці прибули в Отаго в 1848 році, заснувавши Данедін.

В Отаго виробляють відоме новозеландське вино – особливо популярним є біле сухе, яке активно експортується і є відомим у світі.

Щодо прапора, то синє – це небо, а жовтим кольором позначені гори.

Гори саме жовті, бо символізують золото і період «золотої лихоманки» в Отаго в 1860-х роках. Синій колір також пов’язують з синім кольором прапору Шотландії, оскільки першими єврейськими поселенцями в Отаго були саме шотландці.

Дві восьмиконечні зірки взяті з колишнього гербу Отаго і також символізують сонце, яке сяє над озерами та горами Отаго.

Треба зауважити, що прапор Отаго мінявся часто, але був синьо-жовтим. І ось у 2004 році вирішили провести конкурс і з кількох сотень претендентів вибрали ескіз Грегора Маккалая. Кампанію за постійний прапор вів керівник провінції Невіл Пітт.

Не всі регіони Нової Зеландії мають власні прапори, а ось Отаго – має, та ще й синьо-жовтий!

АВСТРІЯ. Земля НИЖНЯ АВСТРІЯ: Колір хвиль Дунаю

В Австрії усього вісім земель і окремою дев’ятою одиницею є також столиця Відень.

Земля Нижня Австрія на північному сході є найбільшою за територією. Столицею Нижньої Австрії є місто Санкт-Пьолтен.

І хоча земля розташована на схід від землі Верхня Австрія, вона все ж називається Нижня Австрія. Це тому, що вона розташована нижче за течією Дунаю, який протікає крізь провінцію з заходу на схід.

Синій колір прапору Нижньої Австрії називають «блакитно-дунайським» відтінком синього.

Барви прапору походять від герба Нижньої Австрії, який теж синьо-жовтий: п’ять золотих орлів на синьому тлі з короною і з ніби міського муру з трьома вежами, яка символізує цивільний уряд від 1918 року.

Нижня Австрія як земля має один із найвищих рівнів життя, порівнюючи з регіонами країн ЄС.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: 12 як символ довершеності та єдності

Прапор Європи є офіційним прапором двох організацій – причому більш відома у світі прийняла його пізніше.

Отже, синій прапор із 12 жовтими зірками розробили Арсен Гейц та Поль Леві і в 1955 році його як офіційний прапор ухвалила Рада Європи.

Європейський союз взяв його 29 червня 1985 року (Тоді організація називалася Європейським Економічним Співтовариством).

Поширеною версією є хибне твердження, що кількість зірок – 12 – символізувала кількість членів ЄС на момент ухвалення прапора як офіційного… Але це неправдива версія, бо ЄС тоді ще не був таким чисельним, а потім і значно розширився.

Насправді Рада Європи ще у 1955 році зазначала в постанові, що «на тлі синього неба Західного світу зірки символізують народи Європи у формі кола, що є знаком єдності. Їхня кількість має бути неодмінно дванадцять – і число 12 є символом досконалості і повноти».

Також є й християнська версія символізму прапора Європи.

У 1987 році Гейц, один із творців дизайну, вказував на релігійне наповнення, стверджуючи, що надихався, малюючи прапор, традицією іконопису і що 12 зірок передають вінець Діви Марії. Щоправда, інший автор прапора – Поль Леві – заперечував, що його надихав релігійний мотив.

Якби там не було, але прапор ЄС надихав протести в Україні, Грузії, Молдові, коли його широко використовували як символ розриву з пострадянським періодом і ознакою прагнення інтеграції з Європою.