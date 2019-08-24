Безпеку в День Незалежності гарантують 13 тисяч правоохоронців – поліція

Публічну безпеку в Україні у День Незалежності забезпечують 13 тисяч правоохоронців, повідомив Департамент комунікації Національної поліції.

«24 серпня на території країни планується проведення близько тисячі масових заходів. Публічну безпеку і порядок забезпечуватиме 13 тисяч правоохоронців», – йдеться у повідомленні.

Україна 24 серпня відзначає 28-му річницю здобуття незалежності. У столиці Києві відбувається як офіційне святкування, «Хода гідності» з участю президента України, так і неофіційний Марш ветеранів. Традиційного параду в Києві цього року не проводять.