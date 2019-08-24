Матір загиблого в 2014 році «айдарівця» каже, що її не пустили на офіційне святкування Дня Незалежності

Співробітники сил безпеки, які відповідають за прохід запрошених гостей на майдан Незалежності, не пропустили матір загиблого в 2014 році в Луганській області військового медика Андрія Аболмасова Тамару. Про це сама жінка розповіла в прямій трансляції Радіо Свобода.

«Я була в списках. Мій син був медиком у штурмовому батальйоні «Айдар», у 2014 році він загинув. У мене був прапор, на ньому нічого не написано, лише побажання хлопців, це по смерті сина було написано. Мене з цим прапором не пустили. Вони (співробітники безпеки на металодетекторі при вході на майдан Незалежності – ред.) мені сказали, що я маю лишити цей прапор і пройти. Я не лишу цей прапор. Під цим прапором загинула моя дитина… Я не хочу бути на такому параді», – сказала Тамара Аболмасова.

Згодом до жінки підходили представники охорони з запрошенням пройти. «Вони казали: проходьте, проходьте, проходьте. Але я вже не пішла, бо, розумієте, що мені вже навіть і не хочеться іти. Я просто його (прапор – ред.) взяла, а мене з ним не пустили. Я піду на другий марш, там, де мені буде зручно», – додала жінка.

Киянин Андрій Аболмасов загинув 17 серпня 2014 року. Брав активну участь у Євромайдані. На фронт вирушив добровольцем. Старший сержант батальйону «Айдар», фельдшер медичного пункту. Загинув у боях під Луганськом, снаряд влучив у будівлю, де були українські військові. Аболмасов прикрив від вибуху своїм тілом чотирьох побратимів – «айдарівців» Юрія Надашкевича («Фізика»), Олексія Мельника («Балку») та Віталія Мороза («Горця»), а також мінометника з іншого підрозділу, ім'я котрого поки невідоме. Похований у Києві на Лісовому кладовищі.