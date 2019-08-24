У центрі Києва розпочинається «Хода гідності» (трансляція)

Сьогодні Україна відзначає 28-у річницю Незалежності. Замість військового параду, на головній вулиці столиці відбувається офіційна «Хода гідності». А військові, які незгодні з таким рішенням, організовують альтернативний захід – Марш захисників України.

«Хода гідності». Початок офіційних заходів на майдані Незалежності заплановані на 09:30. Після хвилини мовчання пролунає сто ударів дзвонів в пам’ять про Героїв Небесної сотні.

Далі Хрещатиком покрокує «Хода гідності», в якій візьмуть участь військові, вчителі, медики, спортсмени, а також президент з родиною та інші високопосадовці. До українців звернеться Володимир Зеленський і завершиться подія концертом.

Над постановкою ходи працюють кліпмейкер Алан Бадоєв і хореограф Олена Коляденко. Режисери свідомо відмовилися від військової техніки і намагатимуться акцентувати увагу не на військових атрибутах, а на людині, розповів Алан Бадоєв в інтерв’ю «ТСН». За його словами, головними героями свята стануть талановиті українці, які творять історію країни.

Хода складе не тисячі, як раніше, а сотні учасників. Також на майдані Незалежності цього року не буде масштабних декорацій чи спецконструкцій. Утім, як зазначили організатори, на Алеї Героїв Небесної сотні «буде представлено декілька художніх інсталяції у вигляді щитів «Беркута», пожежної машини з брандспойтом – тієї, що перекрила вулицю під час бойових дій у 2014-му».

Марш ветеранів. Далі свій неофіційний парад проведуть ветерани і активісти. Збір учасників Маршу захисників запланований на 10:00 у парку Шевченка. Стартує «народний парад» об 11:00 від червоного корпусу Київського національного університету Тараса Шевченка.

Вони підуть вулицею Володимирською, бульваром Шевченка, а потім маршем – «коробками» – Хрещатиком до майдану Незалежності.

«Перша «коробка» – це рідні та близькі загиблих, потім – ветерани з інвалідністю, за ними будуть іти представники ветеранських організацій із різних регіонів України, а потім – військовослужбовці», – повідомляли Радіо Свобода організатори ходи. За їхніми словами, на марші очікують понад дев’ять тисяч учасників.

Завершитися марш має біля Михайлівського собору. Там відбудеться міжконфесійний молебень за загиблими.

Важливою умовою проведення «параду» для ветеранів є відсутність партійної чи іншої символіки.

Крім Києва, подібні марші також планують провести ще у п’ятьох містах – Миколаєві, Львові, Запоріжжі, Сумах та Одесі.