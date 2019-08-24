День незалежності у Дніпрі: тисячі людей взяли участь у Марші волі 

У День Незалежності України в Дніпрі провели Марш волі, який організувалипредставники громадських організацій, учасників бойових дій на Донбасі та волонтерів. У ньому взяли участь кілька тисяч дніпрян: ветерани, родичі загиблих бійців, волонтери, небайдужі жителі міста та області.

Вбрані у вишиванки люди з синьо-жовтими та червоно-чорними прапорами під звуки військового оркестру оперативного командування «Схід» пройшли від скверу Героїв до найвищого в Україні флагштока з Державним прапором. Очолювали оркестр і родини загиблих українських військовослужбовців. Матері й батьки несли портрети своїх загиблих синів.

За словами речниці полку «Дніпро-1» Катерини Леонової, Марш волі – це «громадська ініціатива, спрямована на те, аби об’єднати українців з однією ідеєю – Україна понад усе».

Ході передував невеликий мітинг біля будівлі облдержадмінісрації. Дніпряни вшанували пам'ять загиблих за незалежність України хвилиною мовчання, виконали гімн. Священики ПЦУ відслужили молебень.

«Я впевнений, що в цій ході беремо участь не тільки ми, сущі, а й всі ті герої, які поклали своє життя за незалежність та волю нашої країни. Це не день народження нашої країни, а її відновлення. Побутує думка, що в такі дні соромно одягати вишиванку, недоречно одягти нагороди. А я хочу сказати, що доречно: нам нічого стидатись. Нагороди на ваших грудях – заслужені. Це озачає, що вам не соромно за те, що ви робили й робите всі ці 6 років», – сказав військовий капелан Дмитро Поворотний.

Також дня в Дніпрі з нагоди Дня незалежності на Фестивальному причалі проводять забіг у вишиванках Dnipro Vyshyvanky Run. Там же відкрився гастрономічний фестиваль Family Рicnic з фуд-кортом, ярмарком, дитячою анімацією, лучним і спортивним тиром, пінним шоу та святковим концертом, і проходить офіційний етап Чемпіонату України з автозвуку та тюнінгу.

На цій же локації ближче до вечора розпочнеться святковий концерт лауреатів всеукраїнського фестивалю «Пісні, народжені в АТО». Відкриє концерт виступ хору дніпровских волонтерів.