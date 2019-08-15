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15 Серпень 2019, Київ 19:35
Новини | Політика

Підготовча група Ради підтримала ідею скоротити кількість комітетів з 27 до 23

Перше засідання нового складу Ради відбудеться 29 серпня

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Група з підготовки першої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання підтримала ідею скоротити кількість парламентських комітетів до 23. Рішення ухвалене за основу.

Спочатку партія «Слуга народу» пропонувала скоротити кількість парламентських комітетів до 22, однак згодом майбутні народні депутати вирішили зберегти комітет з питань молоді і спорту.

Комітет з питань ветеранів та людей із інвалідністю об’єднають з іншими комітетами. Крім того, можуть зникнути зникнути комітети з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки; з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин; з питань промислової політики та підприємництва. Їх пропонують об’єднати з іншими комітетами.

Перше засідання нового складу Верховної Ради призначене на 29 серпня.

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