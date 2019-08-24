У День Незалежності активісти пікетували Офіс президента

Біля Офісу президента у Києві 24 серпня відбулася акція «Ні – капітуляції», в якій взяли участь близько сотні людей. Як передає кореспондент Радіо Свобода, активісти передали президенту Володимиру Зеленському листа з вимогами, серед яких – скасувати призначення Андрія Богдана керівником Офісу.

Також присутні виступили за заборону приїжджати в Україну представникам російських ЗМІ, за відновлення роботи комітету Верховної Ради у справах ветеранів та осіб з інвалідністю, проти надання автономії будь-яким регіонам України, змін до закону про референдум і будь-яких ініціатив, які загрожують суверенітету України.

Представник Офісу президента вийшов до протестувальників і забрав підписані ними звернення, які передав, зокрема, волонтер та ветеран збройного конфлікту на Донбасі Мирослав Гай.

Інформація про правопорушення під час акції не надходила.

24 серпня Україна відзначає 28-у річницю Незалежності.