Сьогодні Україна святкує День Незалежності

Сьогодні, 24 серпня, Україна святкує 28-й День Незалежності.

Акт незалежності було ухвалено Верховною Радою УРСР в 1991 році. На його підготовку розробникам дали півтори години.

Один із авторів, колишній дисидент Левко Лук’яненко пригадує, що документ вийшов коротким не стільки через брак часу, скільки через острах, що комуністи захочуть прискіпливо його обговорити.

«Треба було такий документ скласти, щоб він не викликав ніяких дискусій, щоб за нього проголосували «змаху», – пригадує Левко Лук’яненко.

Зрештою, після кількох правок у документі залишилося чотири речення. 24 серпня вдень текст оприлюднили у парламенті, а ввечері акт проголосили на Софійській площі.

«Убезпечити» проголошену незалежність України у парламентській опозиції вирішили проведенням Всеукраїнського референдуму. Колишній голова Інституту національної пам’яті, а в 1991-му член президії Верховної Ради Ігор Юхновський був першим, хто висловив цю ідею.

За його словами, він наполягав на референдумі, бо був упевнений, що без цього заходу пізніше акт можна буде скасувати. «Референдум був найважливішим з усього. Щоправда, проти нього виступали навіть деякі члени Народної Ради. Але я наполягав: референдум є обов’язковим», – додає Ігор Юхновський.

1 грудня на Всеукраїнському референдумі понад 90% учасників підтримали Акт проголошення незалежності.

Напередодні в Україні відбулися урочистості з нагоди Дні державного прапора. Підняття державного прапора з участю президента України 23 серпня 2019 року відбулося на Софійській площі в Києві.