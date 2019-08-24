Радіо Свобода Daily: Хода, марші та інші святкування до Дня Незалежності

Незалежність
Сьогодні Україна відзначає 28-у річницю Незалежності. Замість військового параду, на головній вулиці столиці має пройти офіційна «Хода гідності». А військові, які незгодні з таким рішенням, організовують альтернативний захід – Марш захисників України. Початок офіційних заходів на майдані Незалежності запланований на 09:30. Детальніше про основні заходи до Дня Незалежності у столиці України та інших містах читайте за лінком.
Стежте за святкуванням разом із нами у прямому ефірі.
Київський метрополітен уточнив, що станцію метро «Хрещатик» у День Незалежності не зачинятимуть.
А вчора, 23 серпня, в Україні відзначили День Державного Прапора. Синьо-жовтий прапор супроводжував українців протягом довгої історії і став державним прапором після здобуття Незалежності. Також синьо-жовті кольори має і кримськотатарський прапор – жовта тамга на синьому тлі. А хто ще уподобав собі синьо-жовту сполуку як національного чи регіонального стяга? Радіо Свобода здійснило подорож багатьма континентами у намаганні знайти братів українцям за синьо-жовтим кольорами.
Фігурант сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» оголосив сухе голодування
Фігурант сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» із так званої другої сімферопольської групи, кримськотатарський активіст Білял Аділов оголосив сухе голодування «у зв’язку з жахливими умовами утримання в слідчому ізоляторі», повідомив у фейсбуці журналіст Антон Наумлюк.
За даними адвоката Аділова Людмили Тюренкової, які наводить журналіст, голодування активіст тримає з 20 серпня. Він перебуває в СІЗО №1 російського Ростова-на-Дону.
Співробітники ФСБ, МВС Росії і «Росгвардії» провели 27 березня в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». 27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував усіх затриманих активістів. Їх утримують у різних СІЗО в сусідній із Кримом Росії. Загалом обвинуваченими в цій справі проходять 25 кримських татар.
Це лише одна з цілої низки так званих справ «Хізб ут-Тахрір», що їх влаштовує російська влада в Криму після окупації півострова.
Тепер коротко:
- Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба підтвердив проведення перевірки співробітників СБУ, від яких в аеропорту «Бориспіль» утік оголошений у міжнародний розшук підозрюваний у створенні мережі поширення наркотиків Амос Дов Сільвер.
- У Кремлі підтвердили проведення переговорів між лідерами Росії та України Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським щодо обміну утримуваних осіб.
- Головному лікареві Міністерства молоді і спорту України оголосили підозру у справі про закупівлю «сумнівних медичних препаратів» для національних збірних України.
- «Видавництво старого лева» анонсувало на своєму сайті презентацію нової книжки оповідань Олега Сенцова «Маркетер», що відбудеться 22 вересня під час цьогорічного львівського книжкового форуму.
- Фільм українського кримськотатарського режисера Нарімана Алієва «Додому» висунули від України цього року на премію Американської кіноакадемії «Оскар».
Пакт Молотова-Ріббентропа
80 років тому, 23 серпня 1939 року, Німеччина і Радянський Союз уклали Договір про ненапад, який відомий також як Пакт Молотова-Ріббентропа (за прізвищами підписантів). У таємному додатку до угоди сторони домовилися про розподіл сфер впливу у Східній Європі. Цей договір став прологом до Другої світової війни, яка почалася через тиждень після його підписання. Що керувало Сталіним та Гітлером при укладанні Договору, а також секретного протоколу до нього, яким створювались сфери впливу і які це мало наслідки? Відповідь на це питання з’ясовував наш журналіст.
З Днем Незалежності!
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