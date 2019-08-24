Радіо Свобода Daily: Хода, марші та інші святкування до Дня Незалежності

Незалежність

Сьогодні Україна відзначає 28-у річницю Незалежності. Замість військового параду, на головній вулиці столиці має пройти офіційна «Хода гідності». А військові, які незгодні з таким рішенням, організовують альтернативний захід – Марш захисників України. Початок офіційних заходів на майдані Незалежності запланований на 09:30. Детальніше про основні заходи до Дня Незалежності у столиці України та інших містах читайте за лінком.

Стежте за святкуванням разом із нами у прямому ефірі.

Київський метрополітен уточнив, що станцію метро «Хрещатик» у День Незалежності не зачинятимуть.

А вчора, 23 серпня, в Україні відзначили День Державного Прапора. Синьо-жовтий прапор супроводжував українців протягом довгої історії і став державним прапором після здобуття Незалежності. Також синьо-жовті кольори має і кримськотатарський прапор –​ жовта тамга на синьому тлі. А хто ще уподобав собі синьо-жовту сполуку як національного чи регіонального стяга? Радіо Свобода здійснило подорож багатьма континентами у намаганні знайти братів українцям за синьо-жовтим кольорами.

Фігурант сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» оголосив сухе голодування

Фігурант сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» із так званої другої сімферопольської групи, кримськотатарський активіст Білял Аділов оголосив сухе голодування «у зв’язку з жахливими умовами утримання в слідчому ізоляторі», повідомив у фейсбуці журналіст Антон Наумлюк.

За даними адвоката Аділова Людмили Тюренкової, які наводить журналіст, голодування активіст тримає з 20 серпня. Він перебуває в СІЗО №1 російського Ростова-на-Дону.

Співробітники ФСБ, МВС Росії і «Росгвардії» провели 27 березня в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». 27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував усіх затриманих активістів. Їх утримують у різних СІЗО в сусідній із Кримом Росії. Загалом обвинуваченими в цій справі проходять 25 кримських татар.

Це лише одна з цілої низки так званих справ «Хізб ут-Тахрір», що їх влаштовує російська влада в Криму після окупації півострова.

Тепер коротко:

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба підтвердив проведення перевірки співробітників СБУ, від яких в аеропорту «Бориспіль» утік оголошений у міжнародний розшук підозрюваний у створенні мережі поширення наркотиків Амос Дов Сільвер.

У Кремлі підтвердили проведення переговорів між лідерами Росії та України Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським щодо обміну утримуваних осіб.

Головному лікареві Міністерства молоді і спорту України оголосили підозру у справі про закупівлю «сумнівних медичних препаратів» для національних збірних України.

«Видавництво старого лева» анонсувало на своєму сайті презентацію нової книжки оповідань Олега Сенцова «Маркетер», що відбудеться 22 вересня під час цьогорічного львівського книжкового форуму.

Фільм українського кримськотатарського режисера Нарімана Алієва «Додому» висунули від України цього року на премію Американської кіноакадемії «Оскар».

Пакт Молотова-Ріббентропа

80 років тому, 23 серпня 1939 року, Німеччина і Радянський Союз уклали Договір про ненапад, який відомий також як Пакт Молотова-Ріббентропа (за прізвищами підписантів). У таємному додатку до угоди сторони домовилися про розподіл сфер впливу у Східній Європі. Цей договір став прологом до Другої світової війни, яка почалася через тиждень після його підписання. Що керувало Сталіним та Гітлером при укладанні Договору, а також секретного протоколу до нього, яким створювались сфери впливу і які це мало наслідки? Відповідь на це питання з’ясовував наш журналіст.

З Днем Незалежності!

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