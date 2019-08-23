Станція «Хрещатик» працюватиме у звичайному режимі 24 серпня – метрополітен

Київський метрополітен уточнює, що станцію метро «Хрещатик» у День Незалежності 24 серпня не зачинятимуть.

«Маємо уточнення по роботі центральних станцій на День Незалежності. Станція «Хрещатик» працюватиме у звичайному режимі. Станція «Майдан Незалежності» не відкриватиметься на вхід і вихід з початку роботи до закінчення святкових заходів. Пересадка працюватиме», – йдеться в повідомленні.

Напередодні в метрополітені повідомляли, що через масові заходи будуть зачинені станції метро «Майдан Незалежності» і «Хрещатик» (на вулицю Інститутську й Алею Героїв Небесної сотні).

«Також 24 серпня 2019 року у зв’язку з проведенням на стадіоні НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) і «Олімпік» (Донецьк) можливе обмеження (не закриття) на вхід для пасажирів станцій «Площа Льва Толстого», «Олімпійська», «Палац спорту» після закінчення гри», – повідомляли у метрополітені.

24 серпня відзначають 28-му річницю Незалежності України.

Цього року День Незалежності припадає на суботу, тому вихідними будуть 24, 25 й 26 серпня.

Указом від 11 липня президент України Володимир Зеленський доручив уряду «розробити, затвердити і забезпечити виконання плану заходів із відзначення 28-ї річниці Незалежності України», що було зроблено 15 серпня. В Офісі президента повідомили, що військового параду на Хрещатику 24 серпня не буде, а головним заходом натомість стануть удари дзвона на майдані Незалежності.