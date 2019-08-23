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23 Серпень 2019, Київ 15:05
Новини | Події

ДБР перевіряє співробітників СБУ на причетність до втечі Амоса Дов Сільвера – Труба

Амоса Дов Сільвера, який утік від українських силовиків в аеропорту, затримали повторно і екстрадували до Ізраїлю

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Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба підтвердив проведення перевірки співробітників Служби безпеки, від яких в аеропорту «Борспіль» утік оголошений у міжнародний розшук підозрюваний у створенні мережі поширення наркотиків Амос Дов Сільвер.

«ДБР перевіряє можливу причетність працівників СБУ до організації втечі затриманого. В рамках досудового розслідування цього кримінального провадження наші спеціалісти сьогодні допитують причетних осіб із застосуванням поліграфа», – написав Труба на своєму телеграм-каналі.

Амоса Дов Сільвера, якого звинувачують у створені міжнародної мережі торгівлі марихуаною «Телеграсс», мали екстрадувати до Ізраїлю 15 серпня. Він утік з аеропорту, хоча його мали охороняти співробітники СБУ.

16 серпня його повторно затримали і провели екстрадицію. Крім того, були затримані троє співробітників СБУ, яких підозрюють у тому, що вони допомогли Дов Сільверу втекти з «Борисполя».

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