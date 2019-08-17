СБУ затримала громадянина Ізраїлю, який втік з «Борисполя» від екстрадиції

Служба безпеки України повідомляє про затримання громадянина Ізраїлю Амоса Дов Сільвера, який напередодні втік з аеропорту «Бориспіль», звідки його мали екстрадувати на батьківщину.

«У результаті вжитих невідкладних оперативних заходів Служба безпеки України затримала громадянина Ізраїлю Амоса Дов Сільвера в одній з областей нашої країни. Найближчим часом він буде екстрадований відповідно до чинного законодавства», – йдеться в повідомленні.

Також, додають у СБУ, Державне бюро розслідувань затримало трьох співробітників цього відомства, яких підозрюють у тому, що вони допомогли Дов Сільверу втекти з «Борисполя».

Напередодні безпекове відомство повідомляло, що співробітники, які відповідали за передачу Дов Сільвера ізраїльській стороні, відсторонені від виконання службових обов’язків.

Амоса Дов Сільвера, якого звинувачують у створені міжнародної мережі торгівлі марихуаною «Телеграсс», мали екстрадувати до Ізраїлю 15 серпня. Він утік з аеропорту, хоча його мали охороняти співробітники СБУ.