Луценко звинуватив СБУ в приховуванні матеріалів допитів у справі Гандзюк, там це заперечують

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що в Службі безпеки України приховували матеріали допитів, які могли розширити кількість підозрюваних у замовленні нападу на херсонську активістку і чиновницю Катерину Гандзюк.

«Буквально вчора стало зрозуміло, що свідчення, які ми чекаємо від свідка, вже є у СБУ, а у справі не були, допит було приховано. Про це я сьогодні отримав рапорт. У показаннях свідка з посиланням на іншу людину говориться, що покарати Катю ухвалили рішення на зустрічі, де, крім Мангера, були й інші люди», – сказав Луценко в інтерв’ю виданню «Цензор.НЕТ».

Водночас в СБУ назвали помилковою заяву Луценка про нібито приховування матеріалів допитів у справі про вбивство Гандзюк.

«Допит свідка, який показав, що, зі слів іншої особи, йому відомо про те, що варіанти незаконного, у тому числі насильницького впливу на Катерину Гандзюк, обговорювалися у Херсоні в липні 2018 року за участі кількох осіб, відбувся 5 березня 2019 року. Слідчі й оперативні співробітники СБУ відразу розпочали перевірку цих та інших важливих обставин, про які також повідомив свідок», – йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

У Службі безпеки стверджують, що зазначений протокол допиту свідка долучили до матеріалів кримінального провадження за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера й Олексія Левіна (Москаленка). З матеріалами кримінального провадження, зокрема і з копією зазначеного протоколу свідка, ознайомилася сторона захисту, додали в СБУ.

«Твердження генерального прокурора України, поширене в мережі інтернет, є помилковим. Служба безпеки України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України продовжує вживати всі можливі й необхідні заходи з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин нападу на Катерину Гандзюк», – заявили в СБУ.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

У справі про замах на Гандзюк були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, але замовників офіційно не встановили.

5 серпня набув чинності вирок п’ятьом особам, засудженим до позбавлення волі за вчинення нападу на херсонську активісту Катерину Гандзюк.