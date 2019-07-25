Справа Гандзюк: ГПУ виділила в окреме і зупинила провадження щодо Мангера і Левіна

Генеральна прокуратура України оприлюднила заяву про двох підозрюваних у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера та Олексія Левіна. Про це йдеться на фейсбук-сторінці відомства.

За цими даними, у зв’язку з тим, що Левін перебуває у розшуку і щодо нього направлені відповідні запити до іноземних держав для виконання процесуальних дій, що стосуються також і Мангера, провадження щодо них обох виділено в окреме і зупинено.

«Що стосується інших співучасників злочину, то в даному провадженні, як і в інших, зареєстрованих в ЄРДР за фактами зловживань службових осіб службовим становищем та щодо підпалу лісу, розслідування триває. Виконуються слідчі (розшукові) дії, спрямовані на доведення вини осіб, які вчинили злочини», ­– йдеться у повідомленні.

Раніше активісти ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?» закликали правоохоронців продовжити досудового розслідування до того як «ставити на паузу» це провадження.

Владислав Мангер – один із тих, кого активісти кампанії «Хто замовив Катю Гандзюк?» пов’язують із нападом, який призвів до смерті 33-річної херсонської активістки і чиновниці Катерини Гандзюк.

11 лютого прокуратура оголосила йому підозру в організації вбивства активістки і чиновниці Катерини Гандзюк. Хоча Мангер заперечував свою причетність до злочину, 31 січня він оголосив при призупинення членства в партії «Батьківщина» на час розслідування. 10 лютого «Батьківщина» виключила Мангера з числа своїх членів.

7 лютого журналісти програми «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») повідомили, що довірена особа Мангера Андрій Мурашкін влітку 2018 за безцінь здав в оренду базу відпочинку на березі моря ключовому підозрюваному у вбивстві Гандзюк Олексієві Левіну. Це сталося за тиждень до того, як Катерину Гандзюк облили кислотою, що зрештою призвело до її смерті.