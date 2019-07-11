Рада заслухала і затвердила звіт ТСК щодо вбивства Гандзюк

Верховна Рада України на засіданні 11 липня заслухала та затвердила звіт Тимчасової слідчої комісії щодо вбивства активістки і чиновниці Херсонської міськради Катерини Гандзюк та нападів на інших активістів. За відповідне рішення проголосували 227 народних депутатів.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів, закінчила роботу у травні цього року.

24 червня народні депутати, які входили до Тимчасової слідчої комісії щодо нападів на громадських активістів, оприлюднили звіт за результатами своєї роботи. ТСК зокрема дійшла висновку, що місцеві органи влади залучають комунальні «муніципальні варти» для тиску на активістів.

Проект звіту ТСК був оприлюднений на сайті Верховної Раді. За регламентом, народні депутати мали його мають заслухати та затвердити голосуванням.

6 листопада 2018 року Верховна Рада України підтримала постанову про створення Тимчасової слідчої комісії парламенту з розслідування нападу на активістку і чиновницю Катерину Гандзюк та інших громадських активістів в Україні.

6 червня суд оголосив вирок (від 3 до 6 з половиною років ув’язнення) п’ятьом обвинуваченим у скоєнні нападу на активістку й чиновницю з Херсона Катерину Гандзюк. Справа щодо замовників нападу на Гандзюк виділена в окреме провадження.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

Після смерті активістки справу перекваліфікували на «умисне вбивство», однак згодом ГПУ змінила кваліфікацію підозрюваного у замовленні злочину Владислава Мангера на «умисне тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або спричинило смерть потерпілого». Мангер причетність до злочину відкидає.