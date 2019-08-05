Батько Гандзюк: прокуратура планує затвердити угоду з Павловським без моєї згоди

Прокуратура планує затвердити угоду з Ігорем Павловським, якого підозрюють в організації замаху на активістку Катерину Гандзюк, повідомив батько вбитої Віктор Гандзюк на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні подав до Херсонського міського суду заяву про дотримання моїх прав як потерпілого у справі Павловского. Є інформація, що прокуратура збирається затвердити угоду із Собакою без моєї згоди. І провести суд по ньому тишком-нишком. Мені прокуратура ніякої угоди не показували і взагалі інформація по Павловському для мене і мого адвоката закрита», – написав Віктор Гандзюк.

За його словами, справу передали до Приморського суду Одеси за клопотанням Верховного суду.

​«Українська правда» пише, що у квітні 2019 року на підставі отриманих доказів в ході досудового розслідування Павловському було змінено підозру за статтею 396 Кримінального кодексу (заздалегідь не обіцяне приховування тяжкого чи особливо тяжкого злочину).

«Тому угода з обвинуваченим укладається без письмової згоди з потерпілою стороною. А перенос розгляду справи до суду в Одесі, як зазначено в ухвалі Верховного суду, пов'язаний із винятковими обставинами кримінального провадження, необхідністю забезпечення безпеки обвинуваченого, який дає викривальні покази щодо замовників вбивства, та перебуванням його в місті Одеса», – сказав речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко в коментарі «Українській правді».

Ігоря Павловського, колишнього помічника народного депутата від фракції «Блок Петра Порошенка» Миколи Паламарчука в Херсоні, підозрюють в організації замаху на Катерину Гандзюк. 26 квітня суд відпустив його під домашній арешт.

29 липня речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко повідомив, що термін запобіжного заходу Ігорю Павловському уже завершився.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

У справі про замах на Гандзюк були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, але замовників офіційно не встановили.

5 серпня набув чинності вирок п’ятьом особам, засудженим до позбавлення волі за вчинення нападу на херсонську активісту Катерину Гандзюк.