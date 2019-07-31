Поліція кваліфікувала дії учасників акції «Вбивці Катерини Гандзюк мають бути покарані!»

Правоохоронці класифікують як хуліганство дії учасників акції «Вбивці Катерини Гандзюк мають бути покарані!», яка відбулася в Херсоні 31 липня – в перші роковини нападу, що спричинив смерть активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомила поліція Херсонської області.



«Сьогодні в Херсоні близько 50 громадян провели акції перед адміністративними будівлями Головного управління Національної поліції в Херсонській області, Херсонської обласної державної адміністрації та біля приватних будинків місцевих жителів. Під час акцій учасники застосовували димові шашки, фаєри, піротехнічні засоби та розмальовували стіни будівель різними написами. Інформацію про події зареєстровано в журналах Єдиного обліку Херсонського відділу та Корабельного відділення поліції. Дії мітингувальників поліція кваліфікує як хуліганство», – вказала поліція Херсонщини в соцмережі Facebook.



У поліції вказали, що проводять перевірки, вивчають матеріали та встановлюють особи учасників акції для надання правової оцінки їхнім діям.

Учасники акції пройшли головними вулицями Херсона та організували пікети під обласним управлінням поліції та Херсонською облдержадміністрацією. Активісти побували біля будинків фігуранта справи Ігоря Павловського та колишнього заступника голови Херсонської облдержадміністрації Євгена Рищука. На стіни державних установ та помешкань Рищука та Павловського учасники акції залишили графіті з зображенням покійної та написи «Тут живе вбивця».

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

Після смерті жінки справу перекваліфікували на «умисне вбивство», однак згодом ГПУ змінила кваліфікацію підозрюваного у замовленні злочину Владислава Мангера на «умисне тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або спричинило смерть потерпілого».

У справі про замах на Гандзюк були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, але замовників офіційно не встановили.