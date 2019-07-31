Роковини нападу на Гандзюк: у Херсоні закидали петардами будинки Рищука і Павловського

У Херсоні 31 липня відбулася акція «Вбивці Катерини Гандзюк мають бути покарані!» Її учасники, багато з яких прибули з інших міст України, вимагали притягти до відповідальності організаторів і замовників убивства.

«Сьогодні день, який поділив життя Каті, моє життя, життя всіх, хто був з нею близьким, на «до» та «після»... «Після» були важкі муки, страждання, бажання вижити та смерть... Каті немає. Сьогодні ми зібралися тут, щоб вшанувати її пам'ять та сказати, що зло не покаране», – заявив під час акції батько Катерини Віктор Гандзюк.

Учасники акції пройшли головними вулицями Херсона та організували пікети під обласним управлінням поліції та Херсонською облдержадміністрацією.

Активісти побували біля будинків фігуранта справи Ігоря Павловського та колишнього заступника голови Херсонської облдержадміністрації Євгена Рищука. На стіни державних установ та помешкань Рищука та Павловського учасники акції залишили графіті з зображенням покійної та написи «Тут живе вбивця».

Під обласною адміністрацією сталися сутички з правоохоронцями через використання учасниками акції піротехніки. Повідомлень про постраждалих наразі немає.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

Після смерті жінки справу перекваліфікували на «умисне вбивство», однак згодом ГПУ змінила кваліфікацію підозрюваного у замовленні злочину Владислава Мангера на «умисне тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або спричинило смерть потерпілого».

У справі про замах на Гандзюк були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, але замовників офіційно не встановили.