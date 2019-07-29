Вбивство Гандзюк: ГПУ повідомила, що термін запобіжного заходу Павловському закінчився

Термін запобіжного заходу Ігорю Павловському, якого підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, уже завершився, повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко в коментарі УНІАН.

Він зазначив, що прокурори не подавали клопотання про продовження дії запобіжного заходу через стан його здоров’я.

28 липня Павловський відвідав матч між київським «Динамо» та донецьким «Шахтарем» в Одесі.

Адвокат батька Гандзюк Євгенія Закревська розповіла, що прокуратура не інформує її про судові засідання у справі Павловського, про його запобіжний захід та інші слідчі дії. Усе це сталося після того, як справу Павловського було відокремлено в окреме провадження від основної справи вбивства активістки, каже адвокат.

«Тому його поява на футболі – це логічна кульмінація всього, що відбувалося останнім часом», – вважає Закревська.

Ігоря Павловського, колишнього помічника народного депутата від фракції «Блок Петра Порошенка» Миколи Паламарчука в Херсоні, підозрюють в організації замаху на Катерину Гандзюк. 26 квітня суд відпустив його під домашній арешт.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

Після смерті жінки справу перекваліфікували на «умисне вбивство», однак згодом ГПУ змінила кваліфікацію підозрюваного у замовленні злочину Владислава Мангера на «умисне тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або спричинило смерть потерпілого».

У справі про замах на Гандзюк були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, але замовників офіційно не встановили.